Abby responde a los pitos y carga contra RoRo tras su victoria en 'La Velada del Año 5': "Han ido abusadores y a quien más han abucheado es a mí"

Tras la finalización de 'La Velada del Año 5' toca hacer repaso de lo vivido, sobre todo en el caso de los boxeadores que intentaron dar espectáculo pese a que algunos era la primera vez que se subían a un cuadrilátero.

La pelea más polémica fue la de la streamer mallorquina, Abby, y la creadora de contenido madrileña, RoRo, que terminó llevándose la primera gracias a las puntuaciones de los jueces. Sin embargo, se escucharon abucheos durante las presentaciones y tras el veredicto final.

Hoy, ya de regreso a casa y con el enorme cinturón blanco y rosa en el hombro, Abby ha querido hablar sobre lo que supuso para ella enfrentarse a una rival con el tipo de defensores que ha tenido RoRo, asociada al movimiento 'tradwife' que defiende a la mujer como figura que debe tener cura de la casa y la familia, como antaño.

Los abucheos

En este sentido, la balear ha querido denunciar que piensa que su persona fue la más criticada, mientras que a este evento ha acudido gente de todo tipo: "Lo digo porque digo lo que pienso y por eso me odian tanto", empezaba antes de intentar poner los puntos sobre las íes.

"Es increíble cómo a una 'Velada' pueden acudir personas con denuncias, personas de las que se han contado auténticas barbaridades. No de que hayan dicho cosas, sino que han hecho cosas. Han ido abusadores y personas con denuncias, y a la que más han abucheado es a una tía por tener un discurso y una forma de pensar", se expresaba la joven en referencia a un caso que involucró al 'streamer' argentino Coscu, quien participó en una edición anterior del evento, y del que se apuntaba un presunto abuso a una mujer, además de compartir fotos íntimas.

La pelea fue "una guarrada"

Respecto a la pelea en si, Abby recuerda el combate como "una guarrada" por las jugarretas de su contrincante: "Lo recuerdo y me vuelvo a tensar. Hubo un momento que la abracé y me empezó a estrangular. Me cogió de la cabeza y empezó a tirármela hacia arriba. Fueron seis minutos de estar cabreada", indicaba visiblemente afectada.

También se ha referido a los signos de desacuerdo con la decisión final del público, que propinó una pitada a Abby. Durante el combate, comenta, le dio bastante igual, aunque la cosa cambio después de darle como ganadora: "Puedo entender que vayas con alguien y quieras hacer el tonto. Pero cuando se dio el ganador, ahí sí que me afectó", reconoce.

Después de todo, lejos de confrontar a sus 'haters', Abby simplemente prefiere dejarlos a su suerte: "Si alguien se cree que de verdad merezco que me tiren tomates... Solo les puedo decir que ojalá se curen y ojalá salgan a la calle, que toquen un poco de césped... Una cosa es querer apoyar a tu creador de contenido favorito, otra cosa es ser una mierda de persona", explicaba acerca de los comentarios surgidos por las redes desde el fin de la pelea.