Abby no se corta y le dice a RoRo qué es el feminismo: "Si te veo llorando..."

Ibai Llanos presentó este lunes la quinta edición de 'La Velada', y las expectativas están por las nubes tras conocer a los boxeadores oficiales que participarán en el evento de este año. El evento se celebrará el 26 de julio en el Estadio de la Cartuja (Sevilla), y uno de los combates que más interés han despertado es el que enfrenta a RoRo y Abby.

Las chicas tuvieron un 'pique' cuando fueron presentadas para 'La Velada'. RoRo dijo que "soy feminista, no voy a hablar mal de otra mujer", y su contrincante señaló que "no bajes mucho en su TikTok, no vaya a ser que veas otra cara".

Ahora, Abby ha respondido a RoRo a través de Twitch sobre que es, para ella, el feminismo. "Mi feminismo es querer que tú puedas emborracharte y puedas volver a casa tranquila. Mi feminismo es que puedas salir a la calle y que no haya hombres chillándote", ha dicho

"Mi feminismo es que si yo tengo alguna movida contigo pero te veo en una discoteca sola y vomitando, voy a ir y preguntarte si necesitas ayuda. Si te veo en una discoteca llorando y sola, voy a acercarme para ver si estás bien. Si te veo en una discoteca, con cara de incómoda, me voy a acercar a ver si necesitas ayuda", ha continuado.

Abby también ha señalado que su concepto de feminismo "es querernos bien, sin ningún miedo a que nos pase algo o lo que pueda ocurrir. Esta tontería de ser feminista quiere decir que no nos metemos mierda es una estupidez. No por ser feminista no puedo yo no meterte mierda".

La 'streamer' ha finalizado con esta reflexión. "Mi punto es que tú me puedes caer fatal y te puedo haber dejado de imbécil para arriba, pero si en algún momento veo que realmente necesitas ayuda, voy a estar allí.”