Abandono escolar en Santa Coloma de Gramenet: un proyecto de la Creu Roja trabaja para evitarlo

El abandono escolar es un fenómeno presente desde hace décadas en Catalunya y en el conjunto del Estado español. Aunque las cifras han ido menguando, situándose el año 2023 en un 14%, sigue lejos de la media europea que, ese mismo año, se situó en el 9,5%. Esta problemática, lamentablemente, está vinculada con una problemática mayor: la vulnerabilidad.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 del IDESCAT, uno de cada tres menores se encuentra en una situación de pobreza o exclusión social. Santa Coloma de Gramenet es uno de los municipios catalanes con menor renta per cápita de Catalunya. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio situado en la comarca del Barcelonès, tiene una renta per cápita de 16.450 euros. Una cifra por debajo de la media catalana, que se sitúa en los 19.950 euros.

Los centros educativos enfrentan desde ya hace años problemáticas muy diferentes. Muchas de ellas, relacionadas con la complejidad que presenta la sociedad y con las desigualdades presentes. El último Informe PISA, que evaluó al alumnado de 4º de la ESO en comprensión lectora, matemáticas y ciencia lo constató, situando a Catalunya en la cola de España y Europa. “Creo que el colegio es complicado, hay muchos niños, y hay que tener un ritmo más pausado. A veces, no llegas donde se supone que deberías”, explica Eduard Massana, voluntario del proyecto Èxit Escolar de la Creu Roja en Santa Coloma de Gramenet.

Este programa de refuerzo educativo y apoyo emocional a menores de familias en situación de vulnerabilidad se trabaja en coordinación con los Servicios Sociales del municipio barcelonés. “Muchos alumnos llegan con carencias en competencias básicas como la lectura, la escritura o las matemáticas. A nivel personal, suelen necesitar apoyo en la gestión de emociones, refuerzo del autoestima y acompañamiento para desarrollar hábitos de estudio y habilidades sociales”, explica Emma Moya, técnica de infancia y juventud del Barcelonès Nord de la Creu Roja. Por su parte, el presidente de la entidad en Catalunya, Josep Quitet, destaca que “queremos incidir en los factores que condicionan la pobreza y, a la vez, favorecer la educación y el éxito escolar como forma de garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades de la infancia y de la juventud, en especial de los más vulnerables”.

¿Qué se hace en el proyecto Èxit Escolar?

Todos los niños y niñas que participan en el programa son derivados por los Servicios Sociales de Santa Coloma de Gramenet. Se prioriza a aquellos que, por su contexto social o académico, pueden beneficiarse especialmente de un apoyo educativo complementario. “La selección tiene en cuenta factores como la necesidad de reforzar habilidades escolares, el acceso a menos recursos de apoyo fuera del horario lectivo o la oportunidad de fortalecer su desarrollo personal en un entorno enriquecedor”, apunta la técnica de la entidad.

El programa, que solo durante el año 2023 atendió a más de 1.600 menores y jóvenes en toda Catalunya, a parte del municipio barcelonés, va más allá de reforzar la parte académica. El trabajo emocional es otro de sus pilares. “Les ayudamos a gestionar sus emociones, a fomentar su autoestima, a mejorar sus habilidades sociales y aprender a resolver conflictos, entendiendo que estos factores son claves para su éxito escolar y personal”, añade Moya.

El contacto con las familias y los centros educativos es esencial. “Nos reunimos periódicamente con los centros educativos y mantenemos contacto directo con las familias. Compartimos información sobre el progreso de los menores, detectamos necesidades y trabajamos estrategias conjuntas para ofrecer una atención más efectiva”, apunta la técnica.

Un voluntari de la Creu Roja amb una jove que participa al programa / Cedida

Éxitos y algunos retos por delante

Des de la Creu Roja se muestran satisfechos con los resultados que está obteniendo el programa Èxit Escolar. “Hemos observado avances muy positivos. Los niños y adolescentes participantes han mejorado en su rendimiento académico, su motivación escolar y sus habilidades sociales. Además, muchos de ellos muestran una mayor autoestima y compromiso con su educación”, explica Moya. Sería el caso de Silvia, por ejemplo, una joven que participa en el proyecto y que quiere ser educadora infantil. “Me has inspirado mucho y me has servido de ejemplo”, le dice a la técnica de la Creu Roja en un vídeo de la entidad.

Massana, por su parte, tiene claras cuáles han sido las claves del éxito del programa. “Muchas veces, a través del juego o de una actividad positiva, haces que los problemas sean menos problema”, añade. Entre los retos, Moya destaca que el proyecto cuenta con una alta demanda de plazas que, incluso, supera a los recursos disponibles. Por otro lado, la técnica de la Creu Roja también destaca la diversidad de niveles académicos y la complejidad emocional que presentan algunos menores.