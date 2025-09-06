Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso

Uno de los memes con más recorrido dentro del mundo del fútbol es la teoría de que cada vez que Aaron Ramsey marca un gol, muere un famoso a los pocos días. La coincidencia existe desde que el galés militara en el Arsenal y empezarán a generarse vínculos entre sus goles y los famosos fallecidos.

En la actualidad defiende el escudo de Pumas, en México, aunque durante su etapa en Inglaterra demostró que tiene una especie de don oscuro. La realidad es que ha coincidido en muchas ocasiones, pues no es un jugador especialmente dado a marcar con sus equipos, tan solo ha conseguido anotar 80 en casi 550 partidos oficiales a lo largo de sus 19 temporadas en la élite.

La primera ocasión en la que coincidió un tanto del galés con una muerte sonada fue con Osama Bin Laden, en 2011, que murió un día después de que Ramsey anotará contra el Manchester United, con los 'gunners'.

Después llegarían los fallecimientos de Steve Jobs (2011), después de marcarle al Tottenham, Muammar Gaddafi (2011), tras marcar al Marsella, Whitney Houston (2012), tras anotar contra el Sunderland o Paul Walker (2013) tras golear al Cardiff City.

Otros nombres que llegarían después son Robin Williams (2014), David Bowe (2016), Alan Rickman (2016) y Luke Perry (2019), todos ellos a las pocas horas o días del gol del mediocampista. El hecho de que no sea un gran anotador y que cada vez que lo hace la parca arrebate la vida a otro famoso ha levantado la expectación para ver si la macabra coincidencia se seguiría dando en el futuro.

Ahora, en 2025, ha vuelto a ocurrir después de algún tiempo y cuando parecía que ya se había librado de la 'maldición'. El pasado 1 de septiembre Ramsey anotaba el gol de la victoria con el conjunto mexicano, contra el Atlas, durante la séptima jornada del torneo de Apertura de la liga centroamericana. Tan solo tres días más tarde se conocía la muerte del diseñador italiano, Giorgio Armani, a los 91 años.

Giorgio Armani: el maestro que fusionó el deporte con la moda / Agencias

Dada la curiosa coincidencia, en México le preguntaron precisamente por esta 'maldición', aunque intentó quitarle importancia: "Son solamente tonterías, ¿no? Al comienzo la cosa es que, ya sabes, empezó con que era al siguiente día, luego una semana y luego solo estaban tratando de meter cualquier cosa. Pero no es algo que me moleste, yo quiero meter más goles", aseguraba el galés en una entrevista con el medio TUDN.

Sin embargo, la gente no tardó en mencionar este aspecto en su publicación tras la victoria del Primero de septiembre: "Escoge un político por favor", le pedía una seguidora, por si se repetía la historia, mientras que otro bromeaba acompañando un gif de un hombre tenso del texto "la farándula mexicana viendo que Ramsey anotó".