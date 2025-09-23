Las 9 plantas que son los mejores remedios naturales, explicados por un nutricionista

Estamos ya acostumbrados a depender de medicamentos para ayudarnos a sentirnos mejor, pero hay quienes insisten en usar únicamente remedios naturales, y ciertamente les hace efecto.

En este ámbito, las infusiones cobran un gran protagonismo, así que el experto nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en sus redes sociales cuáles son las 9 plantas que mejor funcionan con el colesterol, el estrés, la calidad de sueño, etc.

Comienza con el hibisco, que suele ser uno de los más recurrentes cuando hablamos de medicina natural. Es conocido por ser capaz de bajar la presión arterial y mejorar el perfil lipídico (por lo que hay que tener cuidado ya que puede potenciar los antihipertensivos).

En segundo lugar, habla de la salvia, perfecto para las mujeres que sufren de esas horribles calores que da la menopausia: “Estudios muestran que la salvia reduce los sofocos en la menopausia”, aseguró Ojeda.

Por otro lado, la menta es un buen remedio natural que ayuda mucho a las personas que sufren de desórdenes hormonales: “puede ayudar en exceso de vello o acné hormonal”, asegura Ojeda.

Por supuesto, no se olvida de la manzanilla, un clásico que ayuda a mejorar la calidad de sueño y calmar la ansiedad. Continúa con la valeriana, que es otra alternativa para mejorar la calidad de sueño y que además, señala, está científicamente probada.

Sigue con la pasiflora, que consigue mejorar "el estrés y calidad del descanso”. El jengibre también, ya que es un antiinflamatorio natural que mejora la digestión pesada.

Y si sufres de gases que te cuesta expulsar, lo mejor que te puedes tomar es el hinojo. En último lugar, la cola de caballo regula la retención de líquidos, aunque hay que tener cuidado con su consumo en exceso, ya que puede agotar la vitamina B1.