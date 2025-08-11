Ni 80 km/h ni 120 km/h: esta es la velocidad ideal recomendada por los expertos para ahorrar mucho dinero en gasolina este verano

Empieza la operación salida, y con ella, suben el precio de la gasolina, un problema que afecta a los millones de conductores que viajarán con su coche este verano. Uno de los gastos más importantes que tienen las familias durante las vacaciones es el transporte, ya que suele ser la única manera de llegar a su ciudad o pueblo de destino. No obstante, para quienes buscan reducir el consumo de combustible, los expertos han descubierto la velocidad óptima de conducción que permite ahorrar una cantidad considerable de dinero.

Millones de españoles se preparan para recorrer cientos de kilómetros por carretera durante las próximas 8 semanas. Con el precio de la gasolina manteniéndose alto y la inflación afectando a la cesta de la compra, muchos conductores se preguntan qué pueden hacer para reducir gastos sin renunciar a su merecido descanso.

Ahorrar gasolina no solo beneficia a nuestro bolsillo, también tiene un impacto directo en el medio ambiente. Reducir el consumo de combustible significa que tu vehículo expulsa menos emisiones de CO₂, lo que ayuda a combatir el cambio climático. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), conducir de forma eficiente supone un ahorro de entre el 10% y el 25% en el gasto de combustible.

Un coche medio en España consume entre 5 y 8 litros por cada 100 kilómetros, dependiendo del modelo, la antigüedad, la carga y el estilo de conducción. En trayectos largos, pequeñas variaciones en la velocidad pueden marcar una gran diferencia en el gasto final. De ahí que cada vez más expertos estén recomendando prestar atención a este dato.

La velocidad ideal para ahorrar es 95 km/h

Aunque tradicionalmente se ha hablado de los 100 km/h como velocidad óptima en carretera, un nuevo estudio ha determinado que la velocidad ideal para ahorrar más gasolina es de 95 km/h. A esa velocidad, el consumo del vehículo se reduce notablemente, logrando un ahorro estimado de hasta 3,20 euros cada 100 kilómetros.

Si tomamos como ejemplo un trayecto de 450 kilómetros, un conductor que mantenga esa velocidad constante puede ahorrar hasta 15 euros en gasolina frente a quien circule a mayor velocidad, como 120 km/h, que incrementa notablemente el consumo por la resistencia aerodinámica.

Aunque conduzcas más despacio y llegues algo más tarde, el impacto económico y ambiental compensa con creces. Además, ir más despacio también reduce el riesgo de accidentes y mejora la seguridad vial.