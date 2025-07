Hasta un 80% de descuento: este nuevo supermercado está revolucionando cómo ahorrar haciendo la compra

Todo el mundo tiene el mismo objetivo haciendo la compra: encontrar los mejores productos al mejor precio posible. Y no siempre es algo que se puede conseguir con la facilidad que se desearía. Ahí es donde entra en juego Buo.

Buo, un modelo de supermercado sostenible

¿Qué es buo? Pues una nueva línea de supermercados que cada vez más utilizan, mayormente porque permite encontrar primeras marcas con descuentos que oscilan desde el 20% hasta incluso el 80% sobre el precio base.

¿A qué se debe esta rebaja? Pues a que Buo no funciona como un supermercado tradicional, sino que vende excedentes o productos con stock no rotado para cumplir un objetivo: que no se desperdicien alimentos.

Según datos, en Europa cada año se desperdician más de 150 millones de toneladas de alimentos. Es decir, con buo no solo estarás comprando más barato, sino que también ayudarás a que se aproveche mejor la comida.

Pero, ¿cómo funciona buo? Lógicamente no es un supermercado tradicional, sino que para poder valerte de sus ventajas deberás encontrar un punto de recogida en tu zona, al cual podrás acudir después de realizar una compra de forma remota.

Es importante tener en cuenta que buo actúa mayormente en Barcelona y sus alrededores. Se registran ya más de 100 municios operativos para con los servicios de buo, lo que da bastante margen para probarlo dentro de lo que cabe.

También hay que considerar que, lógicamente, dado que buo funciona a base de excedentes, no siempre encontrarás todos los productos que estés buscando. Sin embargo, aquellos que sí estén disponibles lo estarán a un precio menor respecto al habitual.

Puede no tratarse del supermercado más tradicional a la hora de realizar la compra, pero buo propone un modelo sostenible que vale la pena probar. Al fin y al cabo, si uno ahorra mientras hace del mundo un lugar mejor, poco más se puede pedir.