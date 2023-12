8 remedios caseros para eliminar las lombrices en perros con esto que tienes en tu cocina

Las lombrices pueden causarle problemas de salud a tu mascota Te damos remedios para eliminarlas

Las presencia de lombrices en nuestras mascotas puede ser un gran problema, no solo es incómodo para el animal, sino que también puede plantear riesgos para la salud de nuestros fieles compañeros caninos. Estos parásitos intestinales pueden causar malestar y afectar la salud general de los perros. Aunque es fundamental buscar la orientación de un veterinario para un tratamiento adecuado, existen remedios caseros que pueden ayudar a prevenir y controlar las lombrices en los caninos.

Cuando se trata de cachorros que todavía no han sido vacunados porque no alcanzan la edad adecuada no se recomienda el uso de productos químicos para eliminar parásitos, por eso los remedios caseros pueden ser una buena forma de desparasitar a nuestra mascota. Te contamos algunas opciones naturales y prácticas para eliminar las lombrices de tu perro, permitiéndote brindarle el cuidado que se merece.

Remedios caseros para las lombrices en perros

Ajo

El ajo tiene propiedades antiparasitarias que pueden ayudar a combatir las lombrices en los perros. Puedes agregar pequeñas cantidades de ajo fresco a la comida de tu perro, pero es importante consultar a tu veterinario para determinar la cantidad adecuada según el tamaño y la raza de tu mascota.

Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza son ricas en cucurbitacina, un compuesto que puede ayudar a paralizar y eliminar las lombrices. Puedes triturar las semillas y mezclarlas con la comida regular de tu perro. Esto no solo es beneficioso para combatir las lombrices, sino que también es una fuente nutritiva.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de manzana, es un elixir natural muy reconocido por sus propiedades saludables, incluso de limpieza. Y no es de extrañar que también haya captado la atención en el cuidado de nuestras queridas mascotas caninas, de hecho, el vinagre se ha convertido en uno de los productos más usados para cuidar de la salud y del aspecto de los canes.

El vinagre de sidra de manzana tiene propiedades desparasitantes y puede ayudar a equilibrar el pH del tracto intestinal. Agrega una pequeña cantidad de vinagre de sidra de manzana al agua de tu perro para contribuir a prevenir las infestaciones de lombrices.

Zanahorias crudas

Las zanahorias crudas son una opción saludable que puede ayudar a eliminar las lombrices al promover la expulsión de los parásitos a través de las heces. Además, las zanahorias son una fuente de fibra que favorece la salud intestinal.

Jengibre

El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a combatir las infecciones parasitarias. Puedes añadir una pequeña cantidad de jengibre rallado a la comida de tu perro.

Infusión de jengibre. | Sport

Coco rallado

El coco rallado es rico en ácido láurico, un componente con grandes propiedades antiparasitarias. Agrega pequeñas cantidades de coco rallado a la dieta de tu perro para ayudar a combatir las lombrices.

Incluye más fibra en su la dieta

Una dieta rica en fibra puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y prevenir la acumulación de lombrices. Incluye alimentos ricos en fibra, como arroz integral y calabacines, en la alimentación de tu perro.

Infusión de manzanilla

La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a aliviar molestias intestinales. Prepara una infusión de manzanilla y agrégala al agua de tu perro para ayudar a mantener un tracto intestinal saludable.

Estos remedios caseros pueden ser útiles como medidas preventivas y complementarias, pero es esencial que consultes con tu veterinario antes de administrar cualquier tratamiento a tu perro. Además, asegúrate de seguir las pautas proporcionadas por su veterinario para garantizar la efectividad y seguridad de cualquier enfoque de tratamiento.