Las 8 cadenas de supermercados con más tiendas en Catalunya

Catalunya es una de las regiones con mayor densidad de supermercados de toda España, con miles de establecimientos repartidos entre grandes cadenas nacionales y marcas locales: DIA, Condis, Bon Preu... en Catalunya es posible encontrar una gran cantidad de cadenas de supermercado distintas. Pero, ¿cuáles son las que cuentan con la presencia más dominante?

Estas cadenas de supermercado arrasan en Catalunya

En las últimas posiciones del ranking aparecen Carrefour y Lidl, las cuales cuentan con unos 100 y 120 establecimientos repartidos (respectivamente) por toda Catalunya. Los formatos de proximidad de Carrefour y el crecimiento de Lidl en toda España han permitido que ambas cadenas se mantengan fuertes en Catalunya.

Un pasito por delante está Consum, cadena que cuenta con alrededor de 180 tiendas en la región. De origen valenciano, Consum ha recibido un importante impulso en años recientes en particular gracias a la política de precios y promociones que tiene por bandera.

Ya en el marco de las 200 tiendas aparece la línea Bon Preu / Esclat, una de las mejores valoradas por los consumidores. El motivo de ello es que cuenta con productos frescos de gran calidad y le da mucha relevancia al producto local, algo que los ciudadanos de Catalunya valoran positivamente.

En otro importante salto aparece Caprabo, que con unas 300 tiendas en Catalunya tiene una posición más que consolidada. Históricamente fue siempre muy relevante en el territorio, y después de su alianza con Eroski ha seguido expandiendo su presencia con nuevas aperturas.

Finalmente llegamos al Top 3, comenzando por bonÀrea con cerca de 400 tiendas en toda Catalunya. Y a este le sigue Condis, con alrededor de 450. El modelo 'del campo a la tienda' de bonÀrea le ha permitido crecer sin parar estos últimos años, mientras que Condis es una de las marcas más distintivas de Catalunya, con una muy fuerte presencia en Barcelona.

Para finalizar, en primera posición aparece la cadena DIA, siendo la única marca que se mueve en torno a las 500 tiendas en Catalunya. Es su modelo de 'tiendas de barrio' lo que le permite contar con establecimientos en municipios y zonas más reducidas a las que muchas otras cadenas simplemente no llegan.

Y tú, ¿en cuál de todas estas cadenas confías? Si vives en Catalunya, lo más probable es que como mínimo tengas un par de tiendas de estas cadenas a tu alcance. Lo que está claro es que la competencia entre todas estas cadenas ha convertido a Catalunya en uno de los territorios con mayor variedad de supermercados de todo el país.