El 73% de los españoles señala las relaciones personales como clave de la felicidad

Las relaciones personales se consolidan como el gran pilar de la felicidad en España. Así lo confirma un nuevo estudio de Los Osos Amorosos, la marca que este año celebra casi 45 años de trayectoria, que ha querido analizar qué hace realmente felices a los españoles en un momento marcado por la polarización y el desgaste colectivo.

El 73,3 % de los encuestados considera que las relaciones personales son uno de los pilares fundamentales de su felicidad, mientras que el 74,9 % cree que cuidar de los demás resulta esencial para llevar una vida plena. Seis de cada diez españoles, además, señalan a la familia como su fuente de bienestar más duradera.

El estudio, elaborado en junio entre una muestra de 1.000 españoles de entre 25 y 65 años, pregunta directamente qué palabras resumen mejor la felicidad. Las respuestas más repetidas son amor, familia, paz y tranquilidad. Entre los factores que más contribuyen al bienestar emocional destaca pasar tiempo con los seres queridos, con un 36,2 %, por delante de disponer de tiempo para uno mismo (23,8 %) y compartir momentos de diversión y risas (16,9 %).

La imagen que mejor representa esta idea de felicidad es, según los datos, una mesa compartida. Reunirse alrededor de una comida con familiares o amigos genera la mayor sensación de satisfacción para el 40,7 % de los encuestados, por delante de viajar (26,8 %) o reír con amigos (23,1 %).

El estudio detecta también una contradicción llamativa. Casi tres de cada cuatro españoles, un 74,9 %, defienden que cuidar de los demás es esencial para ser felices, pero al mismo tiempo casi la mitad, un 49 %, percibe que la amabilidad escasea cada vez más en la sociedad actual.

"Durante casi 45 años, Los Osos Amorosos han defendido valores como la amabilidad, la amistad y la conexión entre las personas. Ver que esos mismos valores aparecen de forma tan clara en la manera en que los españoles definen la felicidad nos demuestra que esta misión sigue siendo relevante, quizá ahora más que nunca", afirma Kristeen Tibbits, vicepresidenta de Marketing Global de Marca de Cloudco Entertainment.

Con el verano ya en marcha, el estudio confirma que las vacaciones son la experiencia que más recuerdos felices genera para los españoles, con un 33,8 %. La infancia, por su parte, sigue siendo la etapa vital que más españoles recuerdan como la más feliz de su vida, con un 41,8 %, asociada a jugar al aire libre, sentirse cuidado por la familia y disfrutar de las vacaciones de verano.

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El oso de peluche aparece como el símbolo de infancia más recordado para el 25 % de los españoles. En el caso de Los Osos Amorosos, un 30,9 % asocia la marca directamente con la amabilidad y el cuidado de los demás, junto a la felicidad y el optimismo (35,2 %) y la amistad (18,9 %).