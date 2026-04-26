Tengo 70 años y recientemente me di cuenta de que mis hijos me quieren pero no me necesitan: no quieren mis recetas, mis historias ni mi experiencia

Cada domingo a las cuatro de la tarde suena el teléfono. Al otro lado está su hijo. La conversación dura unos quince minutos y sigue casi siempre el mismo guion: preguntas rápidas sobre la salud, el trabajo y los nietos. Después llega la despedida. Para esta mujer de 70 años, ese breve ritual semanal simboliza algo más profundo que una simple llamada: la sensación de haberse convertido en un personaje secundario en la vida de sus propios hijos.

Durante más de tres décadas, Marlene Martin trabajó como profesora de literatura en un instituto, acostumbrada a analizar historias, conflictos y personajes.

Sin embargo, con el paso del tiempo ha empezado a sentir que su papel dentro del relato familiar ha cambiado. Sus hijos la quieren, la visitan en fechas señaladas y se aseguran de que no le falte nada, pero la relación parece limitada a lo esencial. "Ser necesaria y ser deseada no es lo mismo", reflexiona.

En su cocina guarda cajones llenos de recetas escritas a mano que acumuló durante años: platos familiares, pasteles de cumpleaños o sopas heredadas de vecinos y amigos, explica. Cuando intentó enseñar a su hija algunas de ellas, la respuesta fue una aplicación de cocina en el móvil con vídeos, valoraciones y datos nutricionales. Sin mala intención, su hija le mostró que muchas de las habilidades que había perfeccionado durante décadas ahora se encuentran a un clic de distancia.

A esto se suma otra realidad que le resulta difícil aceptar: sus hijos suelen ocultarle los problemas importantes para "no preocuparme", dice Marlene. Las malas noticias, las dudas o los momentos difíciles quedan fuera de las conversaciones.

Paradójicamente, reconoce que esa situación es en parte consecuencia de su propio éxito como madre. Durante años se esforzó por criar hijos independientes, capaces de construir sus propias vidas. Hoy lo han conseguido, pero esa independencia también significa que ya no la necesitan como antes.

Lejos de resignarse, ha decidido buscar nuevos espacios donde sentirse útil. Dedica parte de su tiempo a enseñar a leer a adultos en un centro de alfabetización, escribe sobre sus experiencias personales y ha comenzado a estudiar italiano. Su objetivo es sencillo: demostrar que incluso a los 70 años la vida sigue ofreciendo oportunidades para aprender, crecer y redefinir el propio lugar en el mundo.

Al final, reconoce una verdad que antes no había considerado: enseñar a los hijos a caminar también implica aceptar que, algún día, caminarán lejos.