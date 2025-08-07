SUPERMERCADOS
Los 7 trucos clave que te permitirán ahorrar comprando en Caprabo
Si sigues estos trucos, notarás cómo el precio de tu compra disminuye notablemente
Si eres un habitual de los supermercados Caprabo y quieres saber cómo sacarle el máximo partido a todas las ventajas que ofrecen, prepárate para los trucos que te traigo seguidamente (te van a hacer ahorrar sí o sí).
En primer lugar y desde luego que más importante, has de tener en tu posesión la tarjeta Club Caprabo. Esta extensión del supermercado es indispensable para aquellos que compran habitualmente en uno de sus establecimientos, pues abren puertas a grandes ventajas.
Como ejemplo, si uno gasta más de 150 euros al mes habiendo utilizado la tarjeta Club Caprabo, podrá recibir un reembolso del 2% del gasto mensual. Cierto es que existe un límite de 70 euros acumulables, pero ya son 70 euros que desaparecen de tu compra.
Dejando a un lado la tarjeta Club Caprabo, DEBES prestar suma atención a todos los productos del supermercado que cuenten con la etiqueta 'precios buenos siempre'. ¿Qué son estos productos? Pues unos cuyo precio se mantiene asequible durante todo el año.
Asimismo, también es muy recomendable seguir la estrategia de compra del propio Caprabo de nombre 'Carros saludables por menos de 70 euros'. Justamente, guiándose uno por los productos de 'precios buenos siempre' puede realizar compras equilibradas y a un precio competitivo.
También es muy recomendable en el caso de Caprabo el hecho de consultar la sección online 'Caprabocasa'. A través de esta será posible comparar productos con sus respectivos precios, aprovechar ofertas de 'segunda unidad' y también consultar descuentos acumulados por el cliente en cuestión.
Sobre los descuentos
Además de los 'precios buenos siempre', Caprabo cuenta con descuentos continuos en muchos de sus productos. De hecho, si vas a consumir un producto de forma inmediata te interesa mirar aquellos con fecha de caducidad próxima, ya que suelen venderse con una rebaja del 30-50%.
En última instancia, aunque de forma externa a Caprabo, te interesa visitar sitios de cupones web con los que potencialmente encontrar descuentos para supermercados como Caprabo. Con todos estos trucos, debería lograr reducir el gasto en tus compras.
