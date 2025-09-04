Los 7 productos que NO debes comprar en los supermercados durante este otoño

Llegamos al final del verano y con ello no cambia solo el clima, sino también los productos de temporada. Por ello, a partir de otoño estos son los alimentos que debes evitar comprar en el supermercado.

Para comenzar, hay que descartar las frutas típicas de verano que estarán ya fuera de temporada. Piezas como sandía, melón y melocotón empiezan a incrementar su precio dado que aumenta la importación, además de que en términos generales la calidad disminuye.

En segundo lugar están los tomates frescos, que en otoño pierden calidad respecto a estos períodos del año. Además de que tanto el dulzor como la textura empeoran, el precio aumenta en la mayoría de establecimientos.

Las uvas son otro producto no recomendable en otoño. El motivo de ello es que las que se encuentran en mejor condición suelen situarse a la venta a finales de verano, mientras que para otoño ya quedan más blandas y con menos sabor.

Tampoco son especialmente recomendables fresas y frutos rojos, pues al estar fuera de temporada su precio aumenta por llegar como importaciones y la calidad, pese a ello, disminuye (notable menor sabor).

Las verduras más típicas de verano (calabacín, berenjena, pepino...) también deben quedar en un segundo plano en otoño. Durante esta época del año llegan o bien desde invernaderos o sino como resultado de importaciones, lo que implica un mayor precio y menor calidad.

Los aguacates, contrariamente, son una fruta que sí se recomienda durante el otoño, pero sobre todo a finales del mismo. Durante los primeros compases de dicha estación los aguacates que llegan son en su mayoría de importación.

Y en última instancia toca hablar de pescado, pues algunos como la sardina y la caballa son poco recomendables en otoño. Esto se debe a que se encuentran en mejor estado durante otras épocas del año, como la primavera o el verano. Con todo esto, ahora deberías tener una clara idea de qué evitar comprar a partir del inicio del otoño.