Barcelona - OsasunaBadalona Barcelona horarioBadalona BarcelonaBarcelona - Osasuna horarioBarcelona - Osasuna alineacionesConvocatoria BarcelonaAtlético de Madrid - ValenciaTer StegenKlopp MadridJoan GarciaClasificación LigaPilar CalvoNBA Cup horarioJulián ÁlvarezGarbiñe MuguruzaPremier Padel BarcelonaCruces ChampionsJoan PradellsPróximo partido BarcelonaRally Dakar 2026Premier Padel Barcelona horarios
JUBILADO

Tiene 69 años, volvió a trabajar y le cayó una multa de 5.950 euros

Olegario olvidó un proceso clave a nivel legal que le costó una dura penalización

Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros

Atención jubilados, así es como puedes cobrar una ayuda de hasta 12.000 euros / La Nueva España

Cristian Miguel Villa

Imagina ser jubilado, decidir volver a trabajar durante un tiempo y encontrarte que esa decisión acaba siendo motivo de multa. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Olegario, de 69 años, y la penalización ha sido más que notable.

Así es la historia de Olegario, el jubilado con una multa de casi 6.000 euros

La situación se explica en que Olegario decidió volver a trabajar embalando paquetes para una empresa de Sevilla, una labor que llevó a cabo mientras cobraba la pensión completa. Pero no completó un paso clave: pedir la compatibilidad legal.

Sí, a nivel de legislación es posible que los jubilados vuelvan a trabajar y a su vez cobren parte de su pensión. Pero para ello es necesario pedir a la Seguridad Social que se le conceda lo que generalmente se conoce como 'jubilación activa'.

Por lo general, si la Seguridad Social concluye que todo está en regla respecto a la reclamación de la jubilación activa, al beneficiario se le empieza concediendo el 50% de su pensión. Con tiempo, el dato puede acabar subiendo.

Pero en efecto, Olegario no reclamó la jubilación activa, lo que provocó que eventualmente la Seguridad Social ajustara su pensión y llegara a la conclusión de que había cobrado de más. Y eso acabó con una multa de 5.950 euros para el jubilado. Este tipo de sanciones no se consideran una multa penal, sino una regularización de cantidades cobradas indebidamente según la ley vigente.

Obviamente, hubo una reclamación de por medio, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le acabó dando la razón a la Seguridad Social. Al fin y al cabo, había un procedimiento legal que Olegario no había cumplido con tal de poder compatibilizar trabajo y pensión.

La realidad es que esta es una situación que podría ocurrirle a muchos otros jubilados que no fueran Olegario, pues al fin y al cabo puede que no todo el mundo esté al tanto de los procesos legales que conlleva trabajar y cobrar una pensión. Por ello, es necesario estar siempre al día de escenarios como estos.

¿Qué te parece la sanción que se le ha impuesto a Olegario? ¿Lo ves justo o consideras que los jubilados deberían tener una mayor facilidad para trabajar y cobrar una pensión que teniendo que preocuparse de complicaciones legales en el proceso?

