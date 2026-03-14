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SALUD

Tiene 60 años, pero aparenta tan solo 30: el 'vampiro de Singapur' revela su secreto mejor guardado

Chuando Tan es un modelo y fotógrafo de Singapur que acaba de cumplir 60 años, pero su aspecto físico dista de ser el que le pertenece por edad

chuando tan

chuando tan

David Cruz

David Cruz

Existen muchas personas para las cuales el paso del tiempo parece avanzar más despacio. Y uno de los ejemplos más llamativos es Chuando Tan, un modelo y fotógrafo de Singapur apodado como 'el vampiro de Singapur' que acaba de cumplir 60 años, pero cuyo aspecto físico, como ves en las imágenes de esta noticia, es el de una persona mucho más joven.

Su historia comenzó a viralizarse hace casi una década, en 2017, cuando ganó notoriedad internacional como modelo. En aquel momento ya tenía 50 años, pero su imagen juvenil captó la atención de marcas y de miles de personas en redes sociales.

Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer y hoy acumula más de un millón de seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de su día a día, encandilado a jóvenes y mayores por igual.

Con el paso del tiempo, Tan ha recibido todo tipo de comentarios y teorías sobre su apariencia y por eso 'el vampiro de Singapur' ha querido romper mitos y revelar cuál es su rutina diaria.

La rutina de Chuando Tan para mantenerse joven con 60 años

La longevidad en muchos casos se debe a nuestros hábitos y estilo de alimentación. Según ha compartido en varias entrevistas, su secreto se basa precisamente en mantener hábitos de vida saludables. Tan asegura que cuida especialmente su alimentación y practica ejercicio de forma regular.

Chuando Tan

Chuando Tan / Instagram

Cómo no, insiste en la importancia de mantener una rutina equilibrada y dedicar tiempo al bienestar personal, que incide directamente en nuestra salud mental.

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Con motivo de su 60 cumpleaños, el modelo compartió una reflexión en redes sociales de la que muchos deberíamos tomar nota: "cada amanecer llega como una herencia, no como una garantía". Una frase con la que valora el paso del tiempo y la oportunidad de vivir a diario con energía, como si fuese el último.

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