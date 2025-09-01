Los 6 trucos infalibles de Natalia de la Rosa para retomar tu dieta después de las vacaciones

Vivimos en un mundo marcado por el culto al cuerpo y por el deseo de estar bien físicamente. Si bien es saludable mantener un peso adecuado, es importantísimo no obsesionarnos con la pérdida de kilos. Sobre todo ahora que volvemos de las vacaciones y no siempre es fácil recuperar la dieta y una alimentación equilibrada.

Natalia de la Rosa, nutricionista que trabaja en el Policlínico HM IMI Toledo, ha hablado con El Digital CLM y ha ofrecido una serie de consejos que te ayudarán a volver a la dieta de forma escalonada, sin prisas ni agobios.

¿Qué consejos deberías seguir si quieres volver con éxito a tu dieta?

Ante todo, debemos evitar las dietas extremas. La experta recomienda "restablecer unos horarios regulares adaptados a cada uno: desayuno, comida, cena, y si es necesario, uno o dos tentempiés bien elegidos". Así conseguimos regular de nuevo el apetito para evitar llegar a las horas de comida con hambre.

La nutricionista resume todos los consejos y recomendaciones en seis apartados:

Consumir alimentos de temporada porque son más nutritivos, sanos, ecológicos y económicos .

porque son . Valorar hacer la compra en diferentes establecimientos para aprovechar ofertas y descuentos, priorizando el comercio local.

para aprovechar ofertas y descuentos, priorizando el comercio local. Aumentar el consumo de vegetales , incluyendo frutas, verduras y legumbres (al peso).

, incluyendo frutas, verduras y legumbres (al peso). Organiza tu menú , puesto que planificando lo que vas a comer durante toda la semana, será más difícil consumir alimentos no deseados.

, puesto que planificando lo que vas a comer durante toda la semana, será más difícil consumir alimentos no deseados. Practica el batch cooking , con el que puedes organizar la mayor parte de la semana en el día que tengas libre.

, con el que puedes organizar la mayor parte de la semana en el día que tengas libre. Evita tirar comida, aprovechando los restos para hacer otros platos, o cocinar varios platos con el mismo ingrediente,

Lo más interesante de esta batería de consejos de Natalia de la Rosa es que son recomendaciones que también te ayudarán a ahorrar dinero en la compra del supermercado.