GASTRONOMÍA

Los 6 restaurantes 'bueno, bonito y barato' de Catalunya que brillan en la Guía Michelin 2026

En Barcelona capital, tres son los restaurantes premiados

Guia Michelin

David Cruz

David Cruz

Se puede decir que la nueva edición de la Guía Michelín 2026 llega a Cataluña con buenas noticias para los amantes de la gastronomía accesible. Además de repartir las codiciadas estrella, la guía reconoce cada año a aquellos establecimientos con mejor relación calidad-precio a través de la distinción Bib Gourmand.

Este año, dicha distinción incorpora seis nuevos restaurantes catalanes que destacan por su cocina cuidada, honesta y asequible, características demandadas por una parte de la sociedad que no se puede permitir el pago de menús que superan varios cientos de euros.

¿Cuáles son los 6 restaurantes de Cataluña distinguidos con el Bib Gourmand de la Guía Michelin 2026?

En Barcelona, tres locales se llevan el protagonismo. Bardeni-Caldeni, el meatbar de Dani Lechuga, renueva su compromiso con la excelencia carnivora. Su famoso steak tartar de Angus y sus cortes especiales lo convierten en un imprescindible para todos los que amen la carne.

También en la capital aparece Glug, dirigido por Beatrice Casella e Iván García, una casa de comidas contemporánea donde la cocina catalana se combina con acentos italianos y con una carta de vinos con más de 600 referencias.

Completa el trío barcelonés Oníric, en el barrio de Gràcia, un proyecto de Jonathan Izquierdo y Laura Humanes que acerca la experiencia de la alta cocina a precios accesibles gracias a un menú del día muy trabajado y un menú degustación que cuesta en torno a 40 euros.

Los chef de restaurantes con una Estrella Michelín posan durante la gala de la Guía Michelin 2025.

Ya fuera de Barcelona, encontramos el restaurante del Hotel Urbison en Calders (Moianès): suquets, risottos y carnes a la brasa elaborados con producto local y tradición familiar.

En Lleida, Sexto, establecimiento del joven chef Àngel Esteve, destaca por su cocina a la vista, el uso del fuego y un menú que reivindica el producto del Pirineo. Y en La Vall de Bianya, el Hostal de Ca l'enric ofrece cocina tradicional y de temporada, con platos como un sorprendente ajoblanco con tártaro de boquerones y fresas.

Nunca pidas la jubilación dos años antes: el aviso de un trabajador de la Seguridad Social

Los 6 restaurantes 'bueno, bonito y barato' de Catalunya que brillan en la Guía Michelin 2026

La ley obliga si eres propietario y vives en comunidad: aunque no lo uses, tienes que pagar

Atento a esta nueva moneda de 2 euros que podría valer una fortuna: los coleccionistas están expectantes

Un nuevo bombardeo ruso contra Kiev deja al menos dos fallecidos

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

¿Quieres cambiar tu horario laboral? La normativa española te lo permite

Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre las cestas de Navidad: "No tienes derecho"

