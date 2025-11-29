GASTRONOMÍA
Los 6 restaurantes 'bueno, bonito y barato' de Catalunya que brillan en la Guía Michelin 2026
En Barcelona capital, tres son los restaurantes premiados
Se puede decir que la nueva edición de la Guía Michelín 2026 llega a Cataluña con buenas noticias para los amantes de la gastronomía accesible. Además de repartir las codiciadas estrella, la guía reconoce cada año a aquellos establecimientos con mejor relación calidad-precio a través de la distinción Bib Gourmand.
Este año, dicha distinción incorpora seis nuevos restaurantes catalanes que destacan por su cocina cuidada, honesta y asequible, características demandadas por una parte de la sociedad que no se puede permitir el pago de menús que superan varios cientos de euros.
¿Cuáles son los 6 restaurantes de Cataluña distinguidos con el Bib Gourmand de la Guía Michelin 2026?
En Barcelona, tres locales se llevan el protagonismo. Bardeni-Caldeni, el meatbar de Dani Lechuga, renueva su compromiso con la excelencia carnivora. Su famoso steak tartar de Angus y sus cortes especiales lo convierten en un imprescindible para todos los que amen la carne.
También en la capital aparece Glug, dirigido por Beatrice Casella e Iván García, una casa de comidas contemporánea donde la cocina catalana se combina con acentos italianos y con una carta de vinos con más de 600 referencias.
Completa el trío barcelonés Oníric, en el barrio de Gràcia, un proyecto de Jonathan Izquierdo y Laura Humanes que acerca la experiencia de la alta cocina a precios accesibles gracias a un menú del día muy trabajado y un menú degustación que cuesta en torno a 40 euros.
Ya fuera de Barcelona, encontramos el restaurante del Hotel Urbison en Calders (Moianès): suquets, risottos y carnes a la brasa elaborados con producto local y tradición familiar.
En Lleida, Sexto, establecimiento del joven chef Àngel Esteve, destaca por su cocina a la vista, el uso del fuego y un menú que reivindica el producto del Pirineo. Y en La Vall de Bianya, el Hostal de Ca l'enric ofrece cocina tradicional y de temporada, con platos como un sorprendente ajoblanco con tártaro de boquerones y fresas.
