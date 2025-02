500 euros falsos: la sorpresa que se ha llevado un Tiktoker en una casa de cambio

El dinero falso es algo que lleva muchos años produciéndose, y es por ello que existen toda clase de protecciones para evitar que este pueda circular libremente. No obstante, un tiktoker se ha llevado recientemente una sorpresa mayúscula al ver en una casa de cambio de Marruecos un billete de 500 euros increíblemente falso.

El creador de contenido en cuestión muestra cómo el billete se encuentra en un cristal junto a muchos otros billetes de divisas internacionales. Mientras que la mayoría de billetes parecen contar así con un aspecto realista que habla favorablemente de su legalidad, en el caso del billete de 500 euros este presenta un diseño que desde luego no llama a la fiabilidad.

Por otro lado, muchos usuarios destacan en la sección de comentarios del vídeo que lo más probable es que la casa de cambio en realidad haya utilizado billetes falsos en este caso para evitar un posible robo. Al fin y al cabo, los billetes están expuestos sin vigilante alguno, por lo que dejar tanto dinero sin vigilancia realmente llamaría a problemas.

En cualquier caso, aunque en esta ocasión parezca ser más caso de una maniobra de la casa de cambio que no de un despiste como tal, no parece descabellado imaginar que incluso en estos locales pueda colarse en ocasiones dinero falso. Al fin y al cabo, las falsificaciones son algo en lo que desafortunadamente muchos delincuentes no paran de trabajar.