¡Ya está aquí la Navidad! Tan solo quedan unas horas para que comience la primera gran cena familiar, Nochebuena. Las familias se reúnen dispuestas a cenar a lo grande, y entre tanta comida, no puede faltar la música navideña para animar el cotarro.

Los villancicos son la banda sonora oficial de la Navidad, además de ser divcertidos y ambientar la casa, son perfectos para entretener a niños y adultos, que se unen para cantar las canciones típicas, que todos conocemos, aunque año tras año siempre sale alguna nueva versión. Te contamos cuáles son los 5 villancicos que no pueden faltar en tu cena de Nochebuena.

All I Want For Christmas is You

Este tema de Mariah Carey, se ha convertido en el himno de la Navidad por excelencia. Cuando empieza diciembre su sintonía suena por todas partes, y no podía faltar en tu cena de Navidad.

El burrito sabanero

Un clásico de la Navidad "Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén."

Con su origen en Venezuela, El burrito sabanero se ha extendido por todo el mundo.

La marimorena

"En el portal de Belén hacen fuego los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores", así empieza uno de los clásicos más recordados de la navidad. El "ande, ande, ande la Marimorena, ande, ande, ande que ya es Nochebuena", es ideal para el día 24.

Los peces en el río

Aunque los peces no son los únicos que beben en estas fechas, sí son los más recordados. Este clásico tanto para los mayores como los pequeños no puede faltar en tu cena de Nochebuena..."beben, y beben, y vuelven a beber".

Last Christmas

La versión de Ariana Grande de este clásico navideño reina en las listas de reproducción. Una canción de amor navideño que llenará tu hogar de espíritu y encantará a los más jovenes de la mesa.

Estas 5 canciones navideñas conseguirán crear un ambiente mágico para tu cena de Nochebuena.