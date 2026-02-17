Los 5 trucos para comprar pescado fresco en el supermercado que los expertos no quieren que ignores

Sí, lo sabemos. Elegir buen pescado fresco puede parecer una misión complicada en el supermercado con vitrinas llenas de hielo y etiquetas que confunden más que aclaran. Sin embargo, existen señales muy evidentes que te ayudarán a detectar el pescado más fresco y sabroso sin necesidad de ser un cocinero profesional.

Estos cinco trucos que hemos recopilado para ti los expertos de Sport te permitirán comprar con seguridad y evitar sorpresas desagradables en casa.

Cómo escoger el pescado más fresco en el supermercado

Mira los ojos del pescado. Los ojos dicen mucho de la frescura del producto. Estos deben estar brillantes, transparentes y ligeramente saltones. Si están hundidos, opacos o blanquecinos, es posible que el pescado lleve demasiado tiempo expuesto. Observa las branquias. Si el pescado está entero, pide al dependiente que te enseñe las branquias. Estas deben ser de color rojo intenso o rosado y mostrarse húmedas. Un tono marrón o gris indica falta de frescura. Confía en el olor. El pescado tiene que oler a mar, a limpio. Si nada más llegar a la pescadería del supermercado notas un olor fuerte o desagradable, mejor busca otra opción como una pescadería de barrio. Toca la carne. Presiona suavemente con el dedo. La carne del pescado debe estar firme y volver a su forma original de inmediato. Si se queda la marca o se siente blanda, no está muy fresco que digamos. Fíjate en la piel y en las escamas. La piel del pescado tiene que ser brillante, húmeda y con colores vivos y las escamas deben estar bien adheridas. Un aspecto seco o apagado suele indicar que no es fresco.

Aplicando estos trucos sencillos, podrás elegir pescado de mejor calidad, disfrutar de un sabor más auténtico y cuidar tu salud. La próxima vez que pases por la pescadería del supermercado, sabrás exactamente qué pescado mirar para llevarte a casa lo mejor; lo más fresco.