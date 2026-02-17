SUPERMERCADOS
Los 5 trucos para comprar pescado fresco en el supermercado que los expertos no quieren que ignores
El pescado fresco es un alimento esencial en nuestra alimentación: te contamos cómo elegirlo correctamente
Sí, lo sabemos. Elegir buen pescado fresco puede parecer una misión complicada en el supermercado con vitrinas llenas de hielo y etiquetas que confunden más que aclaran. Sin embargo, existen señales muy evidentes que te ayudarán a detectar el pescado más fresco y sabroso sin necesidad de ser un cocinero profesional.
Estos cinco trucos que hemos recopilado para ti los expertos de Sport te permitirán comprar con seguridad y evitar sorpresas desagradables en casa.
Cómo escoger el pescado más fresco en el supermercado
- Mira los ojos del pescado. Los ojos dicen mucho de la frescura del producto. Estos deben estar brillantes, transparentes y ligeramente saltones. Si están hundidos, opacos o blanquecinos, es posible que el pescado lleve demasiado tiempo expuesto.
- Observa las branquias. Si el pescado está entero, pide al dependiente que te enseñe las branquias. Estas deben ser de color rojo intenso o rosado y mostrarse húmedas. Un tono marrón o gris indica falta de frescura.
- Confía en el olor. El pescado tiene que oler a mar, a limpio. Si nada más llegar a la pescadería del supermercado notas un olor fuerte o desagradable, mejor busca otra opción como una pescadería de barrio.
- Toca la carne. Presiona suavemente con el dedo. La carne del pescado debe estar firme y volver a su forma original de inmediato. Si se queda la marca o se siente blanda, no está muy fresco que digamos.
- Fíjate en la piel y en las escamas. La piel del pescado tiene que ser brillante, húmeda y con colores vivos y las escamas deben estar bien adheridas. Un aspecto seco o apagado suele indicar que no es fresco.
Aplicando estos trucos sencillos, podrás elegir pescado de mejor calidad, disfrutar de un sabor más auténtico y cuidar tu salud. La próxima vez que pases por la pescadería del supermercado, sabrás exactamente qué pescado mirar para llevarte a casa lo mejor; lo más fresco.
