Los 5 trabajos más buscados en España, del peor al mejor sueldo

Encontrar trabajo es una necesidad y a su vez un desafío en el mundo laboral, sobre todo considerando la gran cantidad de opciones que existen hoy en día. Pero, ¿cuáles son los trabajos más buscados y dónde se cobra mejor en estos? A continuación os saco de dudas.

Los 5 trabajos más buscados en España y a cuánto se pagan

Comenzamos por los especialistas en logística y e-commerce, que suelen contar con un sueldo medio de entre 20.000 y 35.000 euros brutos anuales. Aunque perfiles junior y operativos suelen tirar más a la baja, se caracteriza por una alta demanda laboral.

A estos les siguen los técnicos en energías renovables. En estos casos el salario suele moverse entre los 22.000 y 40.000 euros brutos anuales. Se trata de un sector que se encuentra en constante expansión por las tendencias energéticas actuales.

Un escalón por encima se encuentran los profesionales sanitarios, en particular enfermería y auxiliares. Con sueldos de entre 25.000 y 40.000 euros brutos al año, se trata de un trabajo estable por su constancia en el que hay que contabilizar extras como nocturno y guardias.

En el segundo rango más alto aparecen los desarrolladores de software, con salarios que van de los 30.000 a los 55.000 euros brutos al año. Se trata de un trabajo que ofrece muchas opciones en remoto y que por consiguiente abre puertas a empleos internacionales.

En última instancia, por encima de todas estas opciones, se encuentra lo que ha llegado como una novedad de una fuerza descomunal: los ingenieros/especialistas en el uso de la Inteligencia Artificial. La tecnología de moda no está pasando desapercibida a nivel económico.

De este modo, estos profesionales cuentan con salarios que se mueven entre los 40.000 y los 70.000 euros brutos al año (más incluso en ciertos casos de trabajadores senior y perfiles punteros). Al no haber ahora mucho especialista, la demanda está constantemente al alza junto al sueldo.

Y hasta aquí los trabajos más 'seguros' a día de hoy en España, con especial énfasis en los sectores tecnológicos y sobre todo nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. El futuro ha llegado y está muy bien remunerado.