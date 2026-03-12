Los 5 supermercados que ofrecen los mejores salarios a sus trabajadores

Los supermercados son uno de los principales motores de empleo para muchos potenciales trabajadores. Eso implica gestionar una gran variedad de salarios según la cadena y el puesto. Pero, ¿cuáles son los supermercados con los sueldos más competitivos?

Estos supermercados cuentan con los mejores sueldos actualmente

En quinto lugar aparecen los supermercados Aldi, que ofrecen un salario aproximado de unos 1.380 euros brutos al mes en España. En años recientes han protagonizado diversas campañas de subida de sueldo para atraer a nuevo personal en una etapa de expansión nacional.

Para la cuarta posición tenemos a los supermercados de la cadena Carrefour. El sueldo general es de unos 14.700 euros anuales al comenzar, el cual sube con antigüedad y complementos de distintas naturalezas. Además, incluye pagas extras por nocturnidad y trabajo en festivos.

Supermercado. / Europa Press

La tercera plaza va para los supermercados Eroski, cuyo salario medio suele rondar entre los 1.500 y los 1.600 euros mensuales (varía según puesto). Asimismo, de Eroski destaca que por lo general ofrecen mejores condiciones laborales que las presentes en la media del sector.

La medalla de plata cae para los supermercados DIA. En este caso, los sueldos suelen rondar los 1.700 euros mensuales en 14 pagas, las cuales se ajustan según convenios y constantes actualizaciones salariales. A día de hoy, es una de las cadenas con mayor presencia en España.

Y para finalizar, la primera posición cae para los supermercados Lidl. En este caso, hablamos de salarios que rondan los 18.000 euros anuales, los cuales se distribuyen en sueldos mensuales de 1.100 a 1.300 euros en 14 pagas para cajeros/reponedores.

Que Lidl haya escalado hasta la primera posición tiene una explicación bien clara: se trata de una de las cadenas que más esfuerzo ha hecho para mejorar constantemente el salario de sus empleados durante los últimos años, alcanzando así una competitividad envidiable.

Lo que demuestran estos datos es que el trabajo en supermercados ha mejorado notablemente sus condiciones en los últimos años. Y ese es un reconocimiento merecido ante la importancia de unos centros clave para el día a día de la sociedad.