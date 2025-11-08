Los 5 mejores vinos que hay hoy en el supermercado, según la OCU

¿Te gusta el vino pero no sabes qué variantes son las mejores a encontrar en un supermercado? Si estás en busca de nuevas opciones o simplemente las más recomendables, atento a un top 5 en base a datos de la OCU que no tiene desperdicio.

Si quieres un buen vino de supermercado, ojo a estas opciones

Comenzamos con el vino 'Caperucita Tinta', considerado por la OCU como el 'mejor vino tinto de supermercado'. A tan solo unos 2 euros, lo que más sorprende del mismo es la calidad por el precio que se debe pagar.

El segundo vino de supermercado más recomendable es el 'Blanc Pescador'. Este se destaca por contar con un precio muy asequible (generalmente por debajo de los 4 euros) y aun así mantener una gran calidad. Se considera una muy buena opción para el día a día.

Completando el Top 3 de vinos de supermercado aparece el 'Protos Roble'. El precio de esta opción es bastante más elevado que el coste de las anteriores, generalmente en un rango de 9 a 11 euros. No obstante, se entiende como una opción muy buena para una cena especial sin tener que entrar en rangos ya muy costosos.

Seguimos ahora con el vino 'Ramón Bilbao Edición Limitada'. Con Denominación de Origen de la Rioja, se halla entre los vinos de mayor calidad de un supermercado. Ya a un coste más elevado, en el rango de 15 a 18 euros, se recomienda para ocasiones especiales.

En última instancia, la lista se cierra mediante el vino 'Marqués del Atrio Crianza'. Se trata de un vino muy elogiado por la relación calidad-precio, pues a unos 8.50 euros la botella su sabor es verdaderamente destacable. Un rioja 'bueno' que no entra en altos costes.

Obviamente, existe una clara distinción entre los vinos pensados para un consumo diario y otros para un consumo en situaciones más únicas, pero por lo general 'Caperucita Tinta' y 'Blanc Pescador' parecen ser los nombres más a tener en cuenta en términos de calidad-precio.

¿Qué te parecen estas opciones? ¿Cuentas tú con otro vino de confianza que nunca te falla? Si es así, no dudes en compartirlo en comentarios, quizá ayude a otras personas que están buscando buenas opciones de supermercado.