Las 5 mejores tortillas de patata que puedes comprar en el supermercado, según la OCU

La tortilla de patatas es, con diferencia, uno de los alimentos más distintivos de España. Pero en ocasiones no hay suficiente tiempo para preparar una en condiciones. Por ello hay que tener en cuenta cuáles valen la pena del supermercado.

Fue la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que analizando hasta 33 tortillas de patata de supermercados dio con un top 5 muy convincente. Eso sí, vale la pena destacar que de esas 33, hubo 22 que suspendieron por mala textura o patatas duras.

Comenzando así el top 5 con la quinta posición, que pertenece a la tortilla de patatas Auchan, de marca Alcampo. Se valora especialmente bien su variante sin cebolla, y se destaca que no se utilizan conservantes que sí aparecen en otros productos.

En el puesto cuatro está la tortilla de patatas Al Punto, de marca Dia. Es una variante de precio reducido que la OCU cuenta como recomendable, y de la que destaca en particular la ausencia del aditivo E211, comúnmente presente en otras alternativas.

El escalón del honor lo abre la tortilla de patatas Corral de Monegros con su tercera posición. La OCU la valoró muy bien durante degustaciones, especialmente la opción sin cebolla. A pesar de que es más cara que las marcas blancas, la OCU considera que su valor lo compensa.

Tortilla de patatas Corral de Monegros / SPORT.es / Corral de Monegros

La segunda plaza cae en manos de Aldi, en concreto su tortilla con huevos camperos y cebolla caramelizada. Esta está considerada como la mejor tortilla de patatas refrigerada, brillando por un gran sabor y además una buena calidad nutricional.

Para finalizar, la medalla de oro se la lleva la tortilla de patatas de La Cocina de Senén. Esta suele encontrarse en El Corte Inglés, y la OCU la destaca por el uso de huevos camperos y aceite de oliven virgen extra, lo que permite alcanzar una textura más cercana a la de las tortillas caseras.

Como es obvio, nunca habrá nada como una buena tortilla de patatas hecha en casa. Pero si el tiempo apremia, estos cinco productos son las mejores opciones que puedes encontrar en el supermercado. Y tú, ¿tienes un favorita entre estas?