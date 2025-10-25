Los 5 mejores supermercados para comprar fruta, según la OCU

La fruta es una parte crucial en la alimentación de toda persona, y por lo tanto es importante encontrar los supermercados que la ofrecen en las mejores condiciones posibles. Hoy, traigo los 5 supermercados más 'TOP' para comprar fruta.

Para comenzar toca hablar de Plusfresc, que es el establecimiento que se lleva la primera posición de la OCU en lo relativo a la venta de frutas. Con 83 puntos, se destaca la frescura de la fruta, la poca manipulación de la misma y una relación calidad/precio adecuada.

En segundo lugar está Esclat, con 82 puntos por parte de la OCU. En este caso brilla la proximidad con agricultores catalanes, el buen punto de maduración de la fruta y una calidad muy uniforme entre todos los supermercados de marca Esclat.

Completando el pódium están los centros de la línea Gadis, que acumulan 76 puntos en el sistema de la OCU. Brillan a nivel de fruta por los productos locales y estacionales, tener ejemplares sabrosos y variados y por lo general imponer un buen control de calidad.

Fuera del pódium aparecen los supermercados Bonpreu con 74 puntos en la clasificación de la OCU. Se destaca la fruta de temporada, una cadena logística rápida y una buena consistencia y variedad local de cada una de las piezas.

En última instancia, queda con un puntaje idéntico al de Bonpreu los supermercados de línea Hipercor. En este caso, los 74 puntos de la OCU se justifican con una gran variedad de fruta, una presentación premium y una limpieza espectacular en las secciones de fruta.

Aunque lógicamente Esclat, Plusfresc y Gadis son las opciones más recomendables para la compra de fruta, cualquier supermercado en este top 5 ha sido reconocido por la OCU como una alternativa más que adecuada.

Y tú, ¿tienes algún supermercado o tienda de confianza a la hora de comprar fruta que no esté presente en este top 5 ideado con los puntajes de la OCU? De ser así, no dudes en compartirlo en la sección de comentarios.