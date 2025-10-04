Los 5 mejores supermercados para comprar carne y frescos

Carne y frescos en general son de los productos más importantes a tener en cuenta durante el momento de completar el proceso de compra. Por ello, os voy a dejar seguidamente con los supermercados que mejor cumplen en estos casos.

Cuando compres carne y frescos, hazlo en estos supermercados

Hay que comenzar así por BonÀrea, que cuenta con una altísima valoración de 85 sobre 100 en cuanto a los informes cárnicos de la OCU. Aunque no está disponible en todas las regiones, vale la pena buscar uno de sus establecimientos.

A continuación está Esclat (Bonpreu), que por lo general se ve valorado muy positivamente por sus carnes. De nuevo, se trata de una cadena que mayormente está presente en Catalunya, pero la calidad de su carne hace que valga la pena todo el proceso de encontrar un centro.

Seguidamente, también hay que contemplar Hipercor, pues la OCU valora sus carnes con una puntuación de 79 sobre 100. Eso sí, en el caso de Hipercor es posible que el precio de la carne pueda ser más elevado en comparación con otras opciones nacionales.

Ahorramás es una cadena que de la misma forma tiene muy buena reputación por sus carnes. Aunque dependiendo de la zona puede ser difícil encontrar uno de sus establecimientos, nunca será un error entre tus opciones a tener en cuenta.

En última instancia, Lidl se alza como una opción más que legítima en la compra de carne y frescos; sobre todo en lo relativo a lo primero, han comunicado con anterioridad que sus carnes son de origen nacional y que cuentan con alto estándar de bienestar animal.

Dos opciones que están un poco en la 'zona gris' son Día y Aldi, que si bien no brillan por la calidad de sus carnes sí lo hacen al presentar precios competitivos. Aquí ya depende de las prioridades de cada uno al realizar la compra.

Y hasta aquí todo lo que debes considerar con tal de seleccionar tus mejores opciones posibles a la hora de realizar compra de carne y frescos. Dicho esto, ¿tienes tú un supermercado de confianza que nunca te decepciona con la carne?