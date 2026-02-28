Los 5 mejores panes de molde del supermercado, según la OCU

El pan de molde es uno de esos alimentos básicos que rara vez faltan en casa, especialmente cuando toca preparar algo rápido como un bikini o un sándwich. Sin embargo, no todos los panes de molde ofrecen la misma calidad. Por eso la OCU analizó cuáles son las mejores opciones disponibles en el supermercado.

Las opciones de pan de molde mejor valoradas por la OCU

En quinta posición, la OCU ubica el pan de molde blanco de Dulcesol. El pan en cuestión recibe una valoración de 72 puntos sobre 100 posibles, y se destaca que cuenta con buena textura y sabor para ser un pan blanco simple.

En cuarta posición aparece el pan de molde blanco de El Horno de Aldi. En este caso la OCU lo puntúa también con 72 puntos sobre 100, y se enfatiza que se trata de un 'pan blanco económico', por lo que se valora muy positivamente su relación calidad-precio.

En tercera posición se encuentra el pan Bimbo de molde con un 51% de harina integral. La OCU eleva ligeramente la puntuación en este caso hasta los 73 puntos, justificándolo como que es una gran opción para aquellos que quieren un punto intermedio entre pan blanco y pan integral.

La segunda plaza va de nuevo para la marca Bimbo, en concreto el pan 'Silueta 100% integral de 8 cereales'. Esta variante cuenta con 74 puntos sobre 100, y la OCU lo destaca dado que se trata de un pan que cuenta con un gran aporte de fibra y nutrientes, además de una textura robusta.

Con la medalla de oro, Bimbo repite por tercera vez consecutiva, en este caso mediante el pan de molde blanco grande. La OCU le concede a esta versión 76 puntos sobre 100, y las razones de dicha valoración son múltiples: buena textura y sabor, no se desmenuza fácilmente y tiene un gran equilibrio calidad-precio.

En general, puede verse que los panes de molde que mejor valora la OCU son generalmente económicos, con buenas texturas y sabores e incluso valores nutricionales destacables. No te puedes equivocar comprando una de estas alternativas.

Visto todo esto, ¿tienes tú otro pan de molde de confianza? Obviamente existen otras variantes de mercados que no deben ser 'malas' necesariamente. Pero si quieres poco margen de error, las directrices de la OCU son siempre algo a lo que aferrarse.