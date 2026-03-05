Las 5 mejores ciudades de España para trabajar según salarios y coste de vida

Cobrar más dinero no siempre significa vivir mejor; el coste de vida en grandes ciudades no ha parado de dispararse en los últimos años y eso nos deja que el equilibrio salario-vida no sea siempre especialmente obvio. Entonces, ¿cuáles son las mejores ciudades de España con esto en mente?

Estas 5 ciudades de España ofrecen el mejor equilibrio entre salario y coste de vida

Murcia ocupa la quinta posición del ranking, con un salario medio de entre 1.600 y 1.900 euros y unos alquileres que suelen rondar los 500-700 euros. Dado que el coste de vida es bajo, pese a no tener sueldos extremadamente elevados se alcanza un equilibrio muy bueno.

Valladolid aparece justo por delante, en cuarta posición, con unos sueldos medios de entre 1.700 y 2.000 euros y unos alquileres de unos 550 y 750 euros. De nuevo, el bajo coste de vida que se destaca de la ciudad permite que a final de mes el balance sea considerablemente positivo.

La medalla de bronce va en este caso para Bilbao, donde los sueldos superan regularmente los 2.000 euros al mes (entre 2.100 y 2.400 es lo habitual). Con alquileres de entre 900 y 1.200 euros, el hecho de tener salarios más altos que la media nacional compensa notablemente el precio de la vivienda.

Zaragoza / SPORT.es / Getty Images/iStockphoto

En segunda posición está Zaragoza, que cuenta con salarios de entre 1.800 y 2.100 euros al mes y alquileres medios de 650 a 900 euros. Zaragoza destaca mucho por su sólido mercado laboral y el hecho de contar con un coste medio de vivienda considerablemente bajo.

Y después de todas estas opciones, la que se desmarca como la mejor ciudad de España en términos de salario medio y coste de vida es Valencia. Y en este caso, lo que se destaca de la ciudad no lidia solamente con el factor puramente económico.

En Valencia los salarios medios suelen ser de entre 1.900 y 2.200 euros al mes, con alquileres que van de los 850 a los 1.100 euros. Es una ciudad con buen empleo, buena infraestructura, gran clima y precios muy por debajo de lo que se encuentra en ciudades como Madrid o Barcelona.

En un momento en el que el coste de vida se ha disparado en muchas grandes ciudades, estas cinco urbes destacan por ofrecer uno de los mejores equilibrios de España entre salarios, vivienda y calidad de vida. No desaproveches la oportunidad que ofrecen.