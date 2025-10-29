Los 5 mejores cereales para comprar en el supermercado, según la OCU

Los cereales son una de las principales opciones de muchos españoles durante el tiempo del desayuno, pero a pesar de lo que pueda parecer no todos son positivos para el cuerpo dados los elementos procesados que se emplean en su elaboración. Así pues, estos son los 5 cereales que puedes comprar tranquilamente en el supermercado.

Los mejores cereales para comprar, según la OCU

Para comenzar, están los copos de maíz de Consum, que acorde a la OCU son la variedad de cereal más recomendable de todo cuanto hay disponible. Estos cereales cuentan con menos azúcar que la mayoría y también salen más económicos al ser marca blanca.

Por otro lado, a estos les siguen los Cheerios avena de Nestlé. Como son de avena, ofrecen mucho más en términos de fibra que el cereal promedio, además de que suma un buen equilibrio entre grasas y azúcares.

Otros cereales recomendados por la OCU son los Bio Blé soufflé caramélisé de Carrefour. Aunque en este caso sí que cuenta con altos valores en azúcar, la catalogación de 'BIO' permite entender que se trata de un producto elaborado sin ingredientes artificiales.

De forma sorprendente, el siguiente cereal en la lista de la OCU es el que remite a los pétalos de chocolate de la marca Eliges. A pesar de ser de chocolate, lo cierto es que cuentan con una cantidad de azúcar mucho menor que otros cereales de su misma categoría.

En última instancia y entrando dentro del conjunto de 'buena elección' de la OCU, aparecen los Rice Krispies de la marca Kellogg's. Estos cereales se consideran como un 'clásico ligero' más recomendable que la mayoría de cereales estándar.

Es importante tener en cuenta que aunque estos cereales sean recomendados por la OCU, eso no quiere decir que no tengan componentes negativos; siguen contando con azúcares y elementos procesados, pero su elaboración da pie a un producto más sano que otros cereales.