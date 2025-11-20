Los 5 grandes mitos del franquismo: así se ha blanqueado una de las etapas más oscuras de España

Francisco Franco fue el máximo dirigente de España durante una de las etapas más oscuras que se recuerdan del país. No obstante, desde hace años se ha producido un proceso de blanqueamiento histórico por el que se atribuyen a su mandato muchos grandes logros que no son exactamente como se cuenta.

Los mitos sobre la era del franquismo

El primer gran mito sobre la gestión de Franco es que este fue el encargado de crear los pantanos de España. Es cierto que durante el franquismo se impulsó la construcción de muchas presas, pero Franco heredó muchos planes ya diseñados durante finales del Siglo XIX y la etapa de la Segunda República.

Otro mito es el que le atribuye la creación de la Seguridad Social; también falso. Aunque el franquismo unificó y consolidó los conceptos, ya existían muchas medidas sociales previas como la Ley de Accidentes de Trabajo (1900) o seguros de jubilación, maternidad y similares.

Y no, Francisco Franco no fue el encargado de instaurar las vacaciones pagadas. El franquismo simplemente se encargó de ampliar las coberturas, pero las vacaciones pagadas se aprobaron inicialmente en 1918 para funcionarios y en 1931 se amplió a todos los trabajadores en general.

Asimismo, también se atribuye a Franco el 'milagroso' renacimiento económico del país. No obstante, la realidad es que España venía de una etapa de posguerra y aislamiento, y el crecimiento derivó de una apertura de puertas progresiva tanto a Estados Unidos como a Europa. No hubo plan visionario de Franco.

Para finalizar, el último gran mito a nombre de Franco es el que dice que evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. Lo que en realidad ocurrió es que Franco reclamó territorios del norte de África para ponerse del lado de Hitler, pero ante la negativa del alemán se vio forzado a tomar una postura neutral.

En esencia, durante el franquismo hubo mucho seguimiento y ampliación de conceptos previos, lo cual lógicamente fue positivo para España. Pero de ahí a ver a Franco como el visionario que planteó todo ello hay un trecho.

