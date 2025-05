Los 5 consejos más útiles que te permitirán ahorrar comprando en Carrefour

¿Compras habitualmente en Carrefour pero no sabes cómo hacer que el gasto no sea tan elevado? Eso seguramente se deba a que no estás aprovechando todas las ventajas que ofrece el supermercado, y no son precisamente pocas.

Los 5 consejos de Carrefour que has de tener en cuenta

Para comenzar, ten en cuenta que Carrefour presenta habitualmente promociones especiales con ofertas de '3x2' o descuentos que pueden llegar hasta el 70% sobre el valor de un producto. Es muy recomendable revisar la app oficial para estar al tanto de estas cosas.

Por otro lado, el Club Carrefour es una gran recomendación para aquellos que siempre acaban comprando en este supermercado. Para comenzar, este registra un porcentaje de tus compras en un ChequeAhorro que puedes canejar en futuras transacciones.

Pero la cosa no acaba aquí: el Club Carrefour también te permite acceder a cupones personalizados e incluso ofertas exclusivas que se adapten a tus hábitos de compra. Es decir, ofrecen ofertas que SÍ necesitas.

También puede ser muy útil suscribirse a 'Mi Abono Carrefour+', un servicio de suscripción mensual que, pese al coste que ello implica, ofrece descuentos regulares en productos como carnes, pescados y frutas. Puede acabar compensando fácilmente.

Otro consejo que hay que considerar es que, a medida que se acercan las horas de cierre, muchos locales de Carrefour empiezan a introducir descuentos de última hora en productos de próxima caducidad. Ofertas muy interesantes si vas a consumir rápidamente.

Para finalizar, es muy recomendable acostumbrarse a usar la aplicación móvil de Carrefour. Con esta puedes gestionar una experiencia personalizada basada en cupones de descuento, folletos de oferta y demás, e incluso permite programar entregas a domicilio.

Por lo general, si consideras todos estos consejos marca Carrefour notarás que tu experiencia como cliente mejora considerablemente. Sobre todo si tienes por costumbre optar por este supermercado y no otro de sus competidores.