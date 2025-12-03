Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los 5 alimentos que parecen fit, pero te frenan la pérdida de grasa: la lista que está arrasando en TikTok

La pérdida de grasa no es sencilla, pero reduciendo alimentos innecesarios, es posible

David Cruz

Seamos sinceros: todos aquellos que hemos intentado perder peso, sabemos que lo más difícil es perder grasa. Y a día de hoy sigue siendo uno de los temas más repetidos en cualquier gimnasio, grupo de WhatsApp o conversación en la peluquería. Aunque existen dietas, rutinas y medicamentos destinados a acelerar el proceso, no hay milagro que valga. Lo imprescindible es mantener una buena alimentación.

Una de las voces más virales del momento es la de Noelia Fernández, nutricionista con más de 20 años de experiencia que arrasa en TikTok por la forma tan clara y directa que tiene para explicar lo que muchos no quieren oír.

En uno de sus últimos vídeos, que ya acumula decenas de miles de reproducciones, Noelia fue contundente: hay alimentos que parecen saludables... pero están "saboteando tu metabolismo".

Y lo dice muy claro: no habla de patatas fritas o galletas, sino de esos productos que compras creyendo que te ayudarán a perder grasa, cuando en verdad complican mucho el objetivo.

El primer ejemplo del que habla son los zumos de frutas envasados: "son básicamente azúcar sin fibra". Cuando los tomamos, el cuerpo los absorbe a toda velocidad y provoca picos de insulina que favorecen la acumulación de grasa. Vamos, justo lo contrario de lo que buscas.

También señala a los cereales y barritas supuestamente saludables, muchas veces cargadas de azúcar y aceites de baja calidad: "son muchas calorías que no te sacian y te hacen comer más", comenta. Algo parecido ocurre con los yogures de sabores o light: si les quitamos la grasa, le añaden más azúcar para compensar el sabor.

La lista de Noelia continúa con el pan blanco, por su digestión rapidísima y su capacidad para disparar antojos, y la completa con los aceites vegetales refinados, cuyo exceso de omega-6 "aumenta la inflamación", uno de los mayores enemigos de la pérdida de grasa.

