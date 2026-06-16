5.000 personas participan en la "La Cursa deks 150 anys" de Estrella Damm

Estrella Damm ha celebrado este sábado la ‘Cursa dels 150 Anys’, una iniciativa impulsada con motivo de su aniversario, que ha reunido a 5.000 corredores y corredoras en El Prat de Llobregat en una jornada marcada por el deporte, la música y la celebración. La prueba, que agotó los dorsales pocas semanas después de la apertura de las inscripciones, se ha consolidado como una de las citas destacadas del programa conmemorativo de los 150 años de la compañía.

Con salida y llegada en la Granja de La Ricarda, los participantes han completado un recorrido de 5 km por algunos de los espacios más emblemáticos del entorno de El Prat de Llobregat. Uno de los momentos más singulares de la jornada ha sido el paso por las instalaciones de la Fábrica de Estrella Damm, una oportunidad excepcional para descubrir desde una perspectiva

inédita un espacio habitualmente no accesible, desde donde la compañía exporta su cerveza a más de 130 países.

En el ámbito deportivo, la victoria en categoría masculina absoluta ha sido para Pau Capdevila, que se ha impuesto a Víctor Aguilera y Blai Hermoso, segundo y tercer clasificados, respectivamente. En categoría femenina absoluta, el triunfo ha sido para Alba Trigueros, seguida de Ariadna Ivars y Noelia Jiménez, que han completado el podio. La carrera también ha contado con participación de colaboradores y colaboradoras de Damm, con reconocimiento para los tres primeros colaboradores y las tres primeras colaboradoras al cruzar la línea de meta.

La celebración no ha terminado con la llegada de los corredores. Una vez finalizada la prueba, la Granja de La Ricarda se ha convertido en el punto de encuentro de los participantes, que han podido recuperar fuerzas con una butifarrada popular antes de disfrutar del concierto del pratense Alfred Garcia y de una sesión de DJ que ha puesto el punto final a una jornada marcada por el ambiente festivo y la celebración compartida.

La celebración de los 150 años de Estrella Damm

La ‘Cursa dels 150 Anys’ se enmarca en el programa de actividades con el que Estrella Damm celebra su 150.º aniversario, una conmemoración que pone en valor la vinculación histórica de la compañía con el territorio, el deporte y la cultura.

Entre las iniciativas impulsadas este año destaca el lanzamiento, en el mes de febrero, de Bohemia Damm Reserva 150, una cerveza de guarda lenta, de perfil intenso y equilibrado, que recupera el nombre original de la emblemática Antigua Fábrica Estrella Damm y rinde homenaje a los orígenes de la cervecera.

La celebración también ha tenido un marcado componente musical. El pasado 16 de mayo, miles de personas llenaron el Parc del Fòrum con motivo de ‘La Festa de los 150 Anys’ de

Estrella Damm, una jornada que reunió a artistas destacados de la escena musical catalana como Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà y Maria Jaume.

A esta apuesta por la música se suma ‘Directes Estrella Damm 150’, un ciclo de conciertos organizado conjuntamente con la ASACC que, entre septiembre y octubre, llevará a 45 artistas a 45 salas de Cataluña, las Islas Baleares, Castellón y Andorra. La propuesta reivindica el papel de las salas de conciertos como espacios clave para el desarrollo de los artistas y para la dinamización de la escena musical, con una programación que combina nombres consolidados y talento emergente.

Las celebraciones culminarán a finales de año con la inauguración del Espacio Inmersivo de la Antigua Fábrica Estrella Damm. Concebido como una experiencia permanente e interactiva, este nuevo espacio permitirá descubrir los 150 años de historia de Damm a través de un recorrido inmersivo que acercará a los visitantes el legado, los valores y la cultura cervecera de la marca.

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Con este conjunto de iniciativas, Estrella Damm conmemora una trayectoria de 150 años marcada por la innovación, el arraigo al territorio y la evolución constante. Una celebración que rinde homenaje al camino recorrido y que pone de manifiesto su voluntad de continuar construyendo el futuro sin perder de vista sus orígenes.