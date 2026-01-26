Hasta 46.400 euros al año: el sueldo de un maquinista de tren en empresas privadas en España

La sucesión de accidentes ferroviarios registrados en los últimos días ha reabierto el debate acerca de la seguridad, las condiciones laborales y la responsabilidad que saumen los maquinistas de tren en España. El siniestro más grave, ocurrido en Adamuz (Córdoba), dejó 45 fallecidos y más de 100 heridos, pero no ha sido el único incidente, ni el único en causar muertes.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite entre la opinión pública es cuánto cobra realmente un maquinista de tren en España en 2026, especialmente ahora que han entrado en juego las empresas privadas.

Si recurrimos a los datos del portal especializado Jobted, el salario medio de estos profesionales se sitúa en torno a los 28.600 euros brutos anuales, una cifra por encima de la media nacional, aunque con grandes diferencias según experiencia y empresa.

El salario de un maquinista en empresas privadas como Ouigo o Iryo

En el sector privado, un maquinista con poca experiencia o menos de tres años en el puesto percibe unos 22.800 euros brutos al año. Con una trayectoria de entre cuatro y nueve años, el sueldo medio asciende a unos 27.600 euros. Los perfiles más experimentados, con entre diez y veinte años de servicio, pueden alcanzar los 40.900 euros anuales, mientras que aquellos con más de dos décadas de experiencia rondan los 46.400 euros. En determinados servicios especializados, los salarios pueden incluso superar los 55.000 euros brutos al año.

El sueldo de un maquinista en el sector público: Renfe

En el caso de Renfe, el salario está regulado por convenio. Un maquinista de entrada cobra algo más de 21.000 euros brutos anuales, mientras que uno consolidado se sitúa alrededor de los 27.000 euros. Las categorías superiores superan los 32.000 y 39.000 euros de salario base, a los que se suman complementos por conducción, formación, seguridad y dietas.

Con estos datos sobre la mesa, el debate sigue abierto: si el salario compensa el nivel de presión, responsabilidad y riesgo que hoy asumen los maquinistas en un momento muy delicado para el sistema ferroviario español.