44 años de trabajo y un 24% de penalización: Así te puede afectar una jubilación anticipada, incluso siendo involuntaria

Imagina pasar más de la mitad de tu vida trabajando duramente con la pequeña ilusión de que, llegado el tramo final, puedas disfrutar de una pensión que recompense una vida laboral tan larga. No obstante, te topas con la dura realidad: penalizaciones de toda clase.

La trabajadora Pilar Vaquerizo Pascual ha hecho público su caso, en el cual después de 44 años y 314 días cotizados, se ha encontrado que al acceder a una jubilación anticipada involuntaria debía afrontar hasta un 24% de recorte en la base reguladora de su pensión.

El caso de Pilar es uno que puede afectar a tantas personas de avanzada edad, y es que su jubilación anticipada llega de un ERE que la ha puesto en dicha posición. Es decir, el plan original de Pilar no era en ningún caso reclamar la jubilación anticipada como tal.

Hay que decir que aunque el recorte a la pensión de Pilar es uno más que notable, no es el máximo que puede alcanzar en España. En ciertas condiciones, la reducción puede ser de hasta un 30%, lo que lleva bastante tiempo generando malestar entre los empleados más veteranos.

Estas penalizaciones se basan en una serie de coeficientes reductores que ya han recibido propuestas en Congreso para ser eliminados en casos de trabajadores que hayan cotizado más de 40 años. Por ejemplo, como sería la situación de Pilar.

No obstante, la respuesta inicial de la ministra Elma Saiz fue defender las reformas realizadas estos últimos años para mantener las penalizaciones. ¿El motivo de ello? Que sobre el papel ayudan a reforzar la estructura sobre la que se basa el sistema público de las pensiones.

Pilar, por su parte, ha expresado que esta clase de penalizaciones son "una pena de por vida". Además, la asociación ASJUBI40 apunta que más de 900.000 trabajadores podrían verse afectados por una serie de penalizaciones similares.

¿Qué opinas sobre el caso de los coeficientes reductores de las pensiones? ¿Ves justo mantenerlos sin cambios o sería adecuado apostar por una reducción destinada a las personas de más de 40 años cotizados tal y como ya se ha planteado?