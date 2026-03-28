El 42% se siente solo en el trabajo... pero muchos lo eligen: esto dice la psicología

La soledad se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales del siglo XXI y esto también tiene aplicación en el entorno laboral. En España, un 42% de los trabajadores reconoce haberse sentido solo en su empleo en algún momento según un estudio publicado por la Universitat de Barcelona.

Al menos hay una buena noticia: solo entre un 8% y un 10% afirma experimentar esta sensación de forma habitual. Y es que socializar es tan importante en el trabajo como en cualquier otro aspecto de tu vida privada.

Ahora bien, la realidad es más compleja de lo que parece a primera vista: la soledad en el trabajo no siempre implica aislamiento negativo. De hecho, los expertos en psicología diferencian entre sentirse solo y elegir estar solo, dos experiencias muy diferentes.

Por un lado, la soledad no deseada suele vincularse en el trabajo a la falta de conexión con los compañeros, la sensación de no encajar o la ausencia de reconocimiento dentro del equipo.

Y, por otro lado, existe un perfil de trabajadores que opta conscientemente por mantener cierta distancia social con el entorno laboral.

Este comportamiento, cada vez más frecuente especialmente entre los jóvenes, responde a varios factores. Entre ellos, la necesidad de autonomía, el deseo de establecer límites claros entre la vida personal y profesional y una menor dependencia de la validación externa.

Varias personas en una farmacia, a 25 de febrero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Un total de 18 zonas de la provincia de Ourense y 11 de la de Lugo que presentan una densidad de población igual o inferior a diez habitantes por kilómetro cuadrado y que disponen de una única oficina de farmacia verán flexibilizadas las condiciones que tienen que cumplir, al formar parte de una de las 29 zonas farmacéuticas especiales a cuya creación dio visto bueno el Consello de la Xunta el pasado 23 de febrero. 25 FEBRERO 2026;FARMACIA;MEDICINAS; Carlos Castro / Europa Press 25/02/2026. Carlos Castro;category_code_new / Carlos Castro / Europa Press

En muchos casos, hablamos de personas introvertidas, que recargan energía cuando están en soledad y pueden sentirse saturadas cuando se produce una alta interacción social.

Teniendo en cuenta que los entornos laborales son cada vez más exigentes, digitales y orientados a resultados, esta actitud puede ser funcional, de utilidad en el día a día. Algunos trabajadores priorizan la productividad y los objetivos por encima de la socialización y las empresas pueden valorarlo positivamente.