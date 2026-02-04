Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Casi 400 litros! Jorge Rey pone en alerta a España por la llegada de la borrasca Leonardo

Jorge Rey borrasca (2)

Jorge Rey borrasca (2) / YouTube

Andrea Riera

Andrea Riera

España se prepara para varios días de mal tiempo, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento. Una borrasca que afectará a gran parte del país podría dejar acumulaciones de agua históricas en algunas regiones, especialmente en el sur y el centro peninsular.

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En su último vídeo, el burgalés ha asegurado que este miércoles hay avisos rojos activados en Málaga, Cádiz y Granada por fuertes lluvias. Estas, se concentrarán especialmente en Andalucía, Extremadura, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León.

El joven también ha destacado la importancia de los fuertes vientos que acompañarán al temporal: "Ojo porque esta borrasca también trae mucho viento sobre todo al jueves".

Según el pronóstico, la lluvia se intensificará progresivamente: "Estamos ante un fenómeno que va a dejar mucha agua. De aquí al jueves las tormentas van a ser importantes para dejar incluso acumulaciones cercanas a los 300 litros. De hecho, según avance el viernes y el sábado, las tormentas podrían incluso aproximarse más bien a los 400 durante estos próximos días".

Canarias, por su parte, se mantendrá al margen del mal tiempo durante la mayor parte de la semana, aunque llegarán algunas lluvias débiles entre jueves y viernes.

Jorge Rey ha dejado también un mensaje más optimista para los próximos días: "¿Queréis un rayito de sol? Porque algunos dicen que les están saliendo branquias ya de lo que llueve. Las cabañuelas anuncian hacia el 17 y 18, en pleno carnaval, la mejoría del tiempo con temperaturas templadillas, hablamos de un anticiclón en toda regla".

