Hasta 400 euros por una moneda de 100 pesetas: ¿tienes esta antigüedad en tu colección?

Las pesetas fueron la divisa utilizada en España durante décadas hasta la entrada del euro, y como una moneda extinta existen ciertos ejemplares que se pagan a precio de oro actualmente. Como la tirada de 100 pesetas de la que voy a hablar hoy.

Las monedas de 100 pesetas que te pueden dar una gran sorpresa

Fue a partir de 1966 que se lanzó una tirada de monedas de 100 pesetas acuñada de forma que hasta el 80% de su peso era representado por plata pura. Asimismo, en estas se podía leer la inscripción 'FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS'.

Una de las grandes peculiaridades de esta tirada de monedas es que su valor fluctuaba a nivel de mercado dependiendo del coste de la plata en ese entonces, lo que hacía que ya por aquella época no contara siempre con la clara etiqueta de 100 pesetas.

Franco 100 pesetas en plata / SPORT.es / Numismática La Dobla

Entonces, ¿cuánto cuestan estas pesetas actualmente? Pues lo cierto es que hay un rango bastante variable de precios, comenzando porque las piezas que se consideran como más comunes se venden por entre 18 y 25 euros.

Otros ejemplares más peculiares que pueden incluir variaciones en su diseño y demás, pueden llegar a alcanzar valores de 300 y 400 euros en subastas. Considerando que se estima que se produjeron más de 50 millones de estas piezas, es un valor más que destacable.

Precisamente, es a raíz de que hay tantas existencias de estas monedas de plata que el proceso de verificación de las mismas debe ser más minucioso, motivo por el que se invita a actuar con cautela a la hora de manejar unidades de esta tirada.

Dicho esto, dado que una parte del valor de la moneda llega obligado por su alta composición en plata, se trata de un caso en el que en la mayoría de ocasiones se podrá sacar cierto valor de venta sin importar si presenta errores o peculiaridades de alguna clase.

¿Te has encontrado alguna vez con uno de estos ejemplares de monedas de plata? Si es así o conoces a alguien que cuente con una en su posesión, ya sabes lo que recomendarle: consulta a especialistas que te guíen en el proceso de valorar la pieza.