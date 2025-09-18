De los 40 grados a los chubascos intensos: la AEMET avisa de un cambio radical del tiempo en España

La semana empezó con una situación de estabilidad generalizada y una subida de las temperaturas. Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este jueves se prevé que continúe, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Los expertos han explicado que una masa de aire subtropical afectará al sur peninsular y a Canarias con nubes medias y altas y probables tormentas en las islas de mayor relieve.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso en la Península y Canarias, más acusado, incluso localmente notable, en el Cantábrico, y con algunos descensos en el Levante.

Se espera que superen los 35 grados en Canarias, alto y medio Ebro, Cantábrico, el sur de Galicia, zonas de la meseta Norte y en la mitad sur de la vertiente atlántica, e incluso los 38-40 en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana. En cuanto a las mínimas, no bajarán de 20 grados en el mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular, incluso de los 25 en regiones de Canarias.

Durante la tarde del viernes se formará nubosidad de evolución en la meseta y montañas aledañas, así como en zonas del oeste, con probables tormentas y rachas muy fuertes, que podrían ir acompañadas de chubascos y ser localmente fuertes en entornos de montaña de la mitad norte. Además, podría haber tormentas y algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias.

El sábado se espera una tendencia a la inestabilización en la Península debido al acercamiento de una vaguada y la entrada de un frente atlántico por el noroeste. Se esperan precipitaciones en la mitad norte y en las sierras del este, localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en zonas del tercio norte y montañas del este, localmente fuertes en el Alto Ebro y la Ibérica.

El domingo, la Península seguirá bajo la influencia de una vaguada atlántica, con el paso de un frente de oeste hacia el este. Habrá precipitaciones y chubascos prácticamente generalizados, salvo en el extremo sudeste y sudoeste. Se esperan fuertes y persistentes en el extremo norte, que en el nordeste pueden ser incluso muy fuertes. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en interiores del tercio este.

En cuanto a las temperaturas, será el domingo cuando haya un descenso generalizado, notable en amplias zonas del interior peninsular, mientras que en el Levante y Baleares no se esperan cambios. Sin embargo, las mínimas no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo, el bajo Ebro y el Guadalquivir.