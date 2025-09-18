Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

De los 40 grados a los chubascos intensos: la AEMET avisa de un cambio radical del tiempo en España

Entrará un frente atlántico por el noroeste

Habrá lluvias en la mitad oeste peninsular

Habrá lluvias en la mitad oeste peninsular / Efe

Emma Ferrara

La semana empezó con una situación de estabilidad generalizada y una subida de las temperaturas. Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este jueves se prevé que continúe, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Los expertos han explicado que una masa de aire subtropical afectará al sur peninsular y a Canarias con nubes medias y altas y probables tormentas en las islas de mayor relieve.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso en la Península y Canarias, más acusado, incluso localmente notable, en el Cantábrico, y con algunos descensos en el Levante.

Se espera que superen los 35 grados en Canarias, alto y medio Ebro, Cantábrico, el sur de Galicia, zonas de la meseta Norte y en la mitad sur de la vertiente atlántica, e incluso los 38-40 en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana. En cuanto a las mínimas, no bajarán de 20 grados en el mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular, incluso de los 25 en regiones de Canarias.

Durante la tarde del viernes se formará nubosidad de evolución en la meseta y montañas aledañas, así como en zonas del oeste, con probables tormentas y rachas muy fuertes, que podrían ir acompañadas de chubascos y ser localmente fuertes en entornos de montaña de la mitad norte. Además, podría haber tormentas y algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias.

El sábado se espera una tendencia a la inestabilización en la Península debido al acercamiento de una vaguada y la entrada de un frente atlántico por el noroeste. Se esperan precipitaciones en la mitad norte y en las sierras del este, localmente fuertes en el Cantábrico oriental. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en zonas del tercio norte y montañas del este, localmente fuertes en el Alto Ebro y la Ibérica.

El domingo, la Península seguirá bajo la influencia de una vaguada atlántica, con el paso de un frente de oeste hacia el este. Habrá precipitaciones y chubascos prácticamente generalizados, salvo en el extremo sudeste y sudoeste. Se esperan fuertes y persistentes en el extremo norte, que en el nordeste pueden ser incluso muy fuertes. Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta en interiores del tercio este.

En cuanto a las temperaturas, será el domingo cuando haya un descenso generalizado, notable en amplias zonas del interior peninsular, mientras que en el Levante y Baleares no se esperan cambios. Sin embargo, las mínimas no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo, el bajo Ebro y el Guadalquivir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
  2. El impactante declive físico de Usain Bolt tras retirarse: 'Me quedo sin aliento cuando subo las escaleras
  3. El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
  4. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
  5. España en riesgo elevado: Jorge Rey pone fecha a la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones de más de 60 litros
  6. Carlos Pérez, mejor mecánico de España: 'El precio de las gasolineras 'low cost' puede ser tentador, pero puede provocar averías
  7. El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado
  8. Quién es Ada Lluch, la 'influencer' catalana afín a la extrema derecha que se fotografía con Donald Trump: 'Por favor hombres, protegednos

Siria e Israel, "muy cerca" de firmar un pacto de seguridad con la mediación de EEUU

Siria e Israel, "muy cerca" de firmar un pacto de seguridad con la mediación de EEUU

Es un billete de 5 euros, pero se ha llegado a vender por más de 10 mil euros en subastas

Es un billete de 5 euros, pero se ha llegado a vender por más de 10 mil euros en subastas

Estos son los 5 supermercados con las mejores ofertas, ¡aprovecha sus grandes descuentos!

Estos son los 5 supermercados con las mejores ofertas, ¡aprovecha sus grandes descuentos!

¿Cuánto cobra un tenista profesional? Este es su sueldo en 2025

¿Cuánto cobra un tenista profesional? Este es su sueldo en 2025

Última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil: los hermanos Caballero revelan su evolución tras el ictus

Última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil: los hermanos Caballero revelan su evolución tras el ictus

Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, estará en la Comic-Con de Málaga

Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, estará en la Comic-Con de Málaga

El Rey apoya las reformas estructurales de Egipto y anima a las empresas españolas a aprovechar su potencial

El Rey apoya las reformas estructurales de Egipto y anima a las empresas españolas a aprovechar su potencial

De los 40 grados a los chubascos intensos: la AEMET avisa de un cambio radical del tiempo en España

De los 40 grados a los chubascos intensos: la AEMET avisa de un cambio radical del tiempo en España