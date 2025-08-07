¡Casi 40 grados! El calor se dispara de nuevo en Catalunya en una jornada de intenso sol

Verano es tiempo de calor, y a pesar de que en julio contáramos con tormentas considerablemente potentes... el boomerang del clima siempre vuelve. Ahora, el Meteocat advierte de la intensa jornada de calor que se vivirá hoy en Catalunya.

Hay que decir que el Meteocat no ha emitido ningún aviso por calor en este punto, con lo que más allá del hecho de que las temperaturas serán considerablemente elevadas no supondrán riesgo o peligro de ninguna clase para la población.

El calor regresa de forma definitiva a Catalunya

Dicho esto, la realidad es que habrá territorios en los que Catalunya vivirá temperaturas cercanas los 40 grados en el día de hoy, con especial énfasis en Lleida y los alrededores, donde se esperan termómetros de hasta 38 grados.

Por otro lado, Barcelona y mayormente todo el litoral de Catalunya acogerán las temperaturas más 'amigables'. Esto se traduce en termómetros que se moverán en torno a los 30 grados, no llegando a alcanzarlos/superarlos en ciertas zonas (como la propia Barcelona, pero también puntos de Maresme, Garraf y similares).

Este imponente calor se traducirá en un día marcado por la presencia de sol de forma generalizada. Durante la mañana, se esperan nubes mayormente en puntos de Tarragonès y Baix Penedès, así como Igualada y Manresa. En el resto de Catalunya gobernará con fuerza el sol.

Entrada la tarde sí que será posible hallar formulaciones de nubes de mayor densidad. Esto es algo que ocurrirá especialmente en el norte del territorio, con énfasis en Val d'Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya y Ripollès.

Lógicamente, este buen clima se traduce en que las precipitaciones serán mínimas en el día de hoy. El Meteocat tan solo advierte de posibles lluvias en el extremo norte de los Pirineos, y aun así ya se apunta que las acumulaciones serán irrelevantes.

Y esto es todo por parte del Meteocat en la jornada de hoy, la cual confirma de nuevo que el calor vuelve a estar más que presente en Catalunya. Veremos qué tal evoluciona el clima durante estos próximos días, aunque no habría que esperar cambios muy notorios.