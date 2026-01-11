Los 4 mejores destinos para desconectar para la Generación Z

Conforme han ido pasando las décadas, han aparecido más compañías de vuelos low-cost haciéndose competencia y se han popularizado aún más las redes sociales, los viajes al extranjero se han expandido especialmente entre los jóvenes, convirtiéndose en el mayor pasatiempos para muchos de ellos. En la actualidad, no son pocas las personas pertenecientes a la llamada "Generación Z" los que buscan los mejores destinos del mundo a los que viajar.

Por ello, en el presente artículo os vamos a contar cuatro destinos perfectos para la Generación Z que llevan años atrayendo la atención de jóvenes de todo el mundo.

Bali, Indonesia, es uno de los sitios preferidos por aquellos que buscan desconectar de la rutina por completo. Viajar, ver lugares nuevos, conectar con la naturaleza y soltar el móvil para desprenderse de todo lo digital. Bali cuenta con selvas frondosas maravillosas y playas totalmente paradisíacas.

Marruecos es otro destino que nos pilla muy cerca y por ello también es especialmente barato viajar hasta allá. El choque cultural está asegurado, pero eso es lo mejor del viaje, junto con paisajes impresionantes y playas maravillosas que superan con creces a las costas de muchos países populares.

China es otro país grande, con gran variedad a nivel gastronómico y de paisajes diferentes. Pero además de parajes naturales, también han llamado la atención sus grandes metrópolis como Pekín o Shanghái. Se ha convertido en un destino muy atractivo para los más jóvenes durante los últimos años.

Y por último, uno de los países con paisajes más espectaculares y donde se han grabado muchas de las películas más populares de todos los tiempos, Nueva Zelanda. Si lo que buscas es un retiro con todas las letras, su impresionante naturaleza te hará desconectar desde el primer día hasta el último.