TELEVISIÓN
Los 4 invitados de 'De Viernes' esta semana: Carlo Constanzia, Los Gemeliers y más
También se sienta en el plató Cristina Piaget, la protagonista absoluta de 'GH DÚO'
Si bien es cierto que 'De Viernes' nunca ha alcanzado el éxito de 'Sálvame Deluxe', al menos el programa de actualidad y corazón presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona se mantiene cómodo en la noche de los viernes. Y casi siempre tiene a algún invitado interesante que engancha a la audiencia.
Esta semana, 'De Viernes' tira la casa por la ventana y convoca a cuatro invitados que han protagonizado la actualidad televisiva de las últimas semanas. ¿Quiénes son?
Carlo Constanzia responderá a Laura Matamoros en directo
Laura Matamoros habló sin pelos en la lengua acerca de Carlo Constanzia no hace muchos días y ahora este se sienta en el plató de 'De Viernes' para responder tajantemente a la hija de Kiko matamoros. Una entrevista explosiva que dará mucho de qué hablar esta semana.
¿Por qué Los Gemeliers recibieron una paliza?
Los Gemeliers también contarán en 'De Viernes' su versión de los hechos acerca del altercado que protagonizaron la semana pasada cuando salían de una discoteca donde estaban celebrando su cumpleaños.
Una noticia que dio la vuelta a España y que encendió todas las alarmas: unos desconocidos agredieron físicamente tanto a los hermanos cantantes como a sus respectivas parejas, acabando ellos ingresados de urgencia en un hospital.
Cristina Piaget, de 'GH DÚO' a 'De Viernes'
Y habiendo sido la protagonista indistucible de la última edición de 'GH DÚO', era imposible que Cristina Piaget no se sentase en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde se enfrentará a los comentarios de unos colaboradores que se han mostrado muy divididos con su concurso.
El formato también hablará de 'Supervivientes 2026', reality que comenzará dentro de pocas semanas: anunciará en exclusiva un nuevo concursante, que se sumará a Paola Olmedo, Claudia Chacón, Alba Paul o Maica Benedicto.
