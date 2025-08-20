La incapacidad permanente supone un punto de inflexión en la vida laboral de cualquier trabajador. Aquellos que se ven obligados a solicitarla se enfrentan a un procedimiento muy complejo en el que el tribunal médico es el responsable de valorar si la enfermedad o lesión responsable limita de forma definitiva la posibilidad de seguir trabajando.

Como decimos, es un proceso difícil porque no siempre es fácil conseguir este reconocimiento, incluso cuando el problema es más que evidente. Por esta razón, cuatro abogados laboralistas especializados en la obtención de pensiones por incapacidad permanente han compartido en redes sociales algunos consejos clave para afrontar con garantías la cita con el Tribunal Médico.

Responder con sinceridad a la pregunta trampa

Una cuestión fundamental es responder a la pregunta "¿le gustaría trabajar?". ¿Respondemos afirmativamente? ¿O recurrimos a la negación? Los expertos consideran que la respuesta debe ser sincera: queremos trabajar, pero la enfermedad nos lo está impidiendo. Eso sí, explicando con detalle cuáles son las limitaciones que tenemos a la hora de trabajar.

No disimular la enfermdad

Muchas personas acuden a la cita con el Tribunal Médico habiendo cursado un máster rápido en interpretación. Es importante saber que disimular la patología perjudica la solicitud pueque puede hacer pensar que la patología no es real. No recurras a la exageración.

Explicar con claridad la evolución de la enfermedad

Elabora una especie de diario que te permita explicar claramente cuál ha sido la evolución de la enfermedad o lesión desde que comenzasen sus síntomas. Explica qué tratamientos has seguido, deja claro la limitación de la patología...

Ser siempre uno mismo durante la valoración

Finalmente, es importante ser natural ante la visita al Tribunal Médico: ni exagerar, ni pecar de optimista ante la evolución. Lo fundamental es que afrontes la entrevista como un mero trámite.