Hasta 38 mil euros: este billete especial con más de 100 años de historia se vende a precio de lujo

Desde hace décadas en España domina el uso del euro como la divisa oficial del país, siguiendo así las pautas europeas. No obstante, antaño contábamos con una peseta de la que existe un verdadero tesoro: un billete muy especial de 1903.

El billete en cuestión, que fue producido con un valor de 500 pesetas, se trata de una obra de Bartolomé Maura, un grabador español de prestigio internacional cuya figura brilló en especial durante finales del Siglo XIX.

En el anverso del billete en cuestión puede apreciarse al dios Mercurio con un casco alado, mientras que en el reverso de la pieza aparecen dos figuras femeninas trabajando, lo que implica una alegoría de abundancia.

Billete de 500 pesetas de 1903 / SPORT.es / Blognumismatico.com

A día de hoy, este billete de 500 pesetas se considera uno de los más raros en toda la historia de España por la escasa abundancia del mismo; en la última década solo se tiene constancia de 10 ejemplares situados a la venta (de forma pública).

Es por ello que incluso en sus representaciones más sencillas, como un ejemplar sin serie y de numeración baja, se han llegado a registrar ventas en subasta de hasta 3 mil euros. Pero lógicamente hay otras demandas más lucrativas.

En buen estado, hay profesionales que tasan el billete de Bartolomé Maura con un valor de entre 17.500 y 20 mil euros, y aquellos que alcanzan un estado de conservación excepcional o que poseen rasgos únicos podrían llegar a venderse por hasta 38 mil euros.

De nuevo, las máximas competencias de precio quedan limitadas a los ejemplares más excepcionales de un billete que ya es de por sí muy único, con lo que de forma general su precio se queda siempre por encima de los varios miles de euros.

¿Qué te ha parecido esta peculiar pieza de la historia de la economía española? ¿Habías visto alguna vez este ejemplar o incluso tienes uno en tu posesión? De ser así, es momento de acudir a especialistas que te puedan guiar en el proceso de subasta.