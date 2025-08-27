¿Más de 35 grados? Esto es por lo que no deberías encender el ventilador

Con el calor que estos días derrite gran parte de la Península, muchos recurren al ventilador para intentar refrescarse. Pero desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco advierten que, si la temperatura supera los 35 grados, el ventilador no es especialmente útil. Básicamente, solo mueve aire caliente y no baja la temperatura corporal, que debe ser el objetivo final.

¿Qué hacer entonces? Salud recomienda duchas o baños fríos y mojarse la cara y las manos varias veces al día. Por supuesto, también es fundamental beber agua frecuentemente, aunque en realidad no tengas sed.

Otras medidas para combatir el calor excesivo

Estas son tan solo algunas de las medidas incluidas en el Plan de Calor 2025, pensado por el gobierno autonómico para evitar problemas como mareos, agotamientos o golpes de calor.

Al aire libre, sería interesante evitar el sol en las horas centrales, y en caso de ser estrictamente necesario salir a la calle, usar sombrero, gafas de sol y crema protectora, y optar por ropa ligera y holgada. Si se puede, posponer la actividad física intensa hasta que baje un poco la temperatura.

Tener especial cuidado con bebés, personas mayores, embarazadas y enfermos crónicos, y por supuesto, no dejar nunca a nadie dentro del coche aunque el vehículo esté a la sombra.

¿Qué debes hacer si aparecen síntomas como mareos, debilidad o visión borrosa? Tienes dos opciones: acudir a un profesional sanitario, o bien llamar al 112 si consideras que la situación es urgente.

En pocas palabras: con más de 35 grados utilizar el ventilador que tienes en casa no es suficiente. Enciende el aire acondicionado para refrescar la vivienda, y si no dispones de este aparato, sigue los consejos que hemos rescatado del Plan de Calor 2025 del Gobierno vasco.