El 33% de los trabajadores falta al trabajo sin justificación ni baja médica, según un nuevo estudio

El portal InfoJobs ha compartido un informe sobre absentismo laboral en el que resalta uno de los fenómenos más prominentes entre los empleados españoles, que son las faltas al trabajo con y sin baja médica.

De acuerdo con lo descubierto, "casi la mitad de la población ocupada (49%) se ha ausentado del trabajo en el último año, ya sea con o sin baja médica", lo cual supone un incremento de "10 puntos porcentuales respecto a la última consulta (2022), impulsado sobre todo por el aumento de las ausencias sin baja, que pasan del 20% al 33%, mientras que un 25% lo ha hecho con baja laboral (24% hace tres años)".

Entre las razones para tal realidad, InfoJobs enfatiza la salud mental: "El 85% de las ausencias por ese motivo tienen origen laboral y 4 de cada 10 personas (42%) apuntan al trabajo como origen exclusivo de los problemas de salud mental que han ocasionado su ausencia".

"De hecho, el 20% de quienes se ausentaron por salud mental reconoce no haberlo comunicado a nadie, lo que pone de manifiesto la falta de visibilidad que aún rodea este tipo de situaciones y la persistencia de barreras para hablar abiertamente de ello en el ámbito profesional", detallan.

Asimismo, el informe recoge la apreciación de los trabajadores encuestados sobre la reducción de la jornada laboral de 40 horas a la semana a 37,5 horas, con un 58% considerando que aumentaría la satisfacción en el trabajo y un 59% opinando que favorecería la salud mental, pero también con un 56% que cree que no afectaría de ninguna manera el absentismo laboral.

Por otra parte, retomando el tópico del absentismo laboral, InfoJobs subraya que "las mujeres cogen más bajas, los autónomos y teletrabajadores los que menos, y los cuidadores los que más se ausentan sin ella", mientras que, en relación a las comunidades autónomas, "el País Vasco ostenta el mayor nivel de absentismo: un 52% de ausencia total y un 31% que ha estado de baja (31%)".

"Y según el modelo laboral, los presenciales alcanzan un 49% de ausencia total, con un 27% de bajas; los teletrabajadores se sitúan en el 50%, con un 38% que no ha cogido baja. Sin embargo, dos perfiles destacan sobre el resto: los autónomos, porque son los que muestran un menor absentismo, sobre todo en la baja ‘formal’ (solo un 15%); y los cuidadores, por el peso elevado de ausencias ‘informales’, es decir, que no ha cogido baja (49%), muy superior al resto", prosiguen.

Para finalizar, establecen: "Los resultados del informe confirman que el absentismo se consolida como un fenómeno estructural con múltiples causas, que van desde los problemas de salud física y mental hasta las dificultades de conciliación y organización del trabajo".