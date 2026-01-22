Más de 30 millones de dólares y 450 invitados: así fue la extravagante boda de Donald Trump

No es ningún misterio que Donald Trump es una de las figuras más ricas, poderosas e influyentes de todo el mundo. Lo era antes de ser presidente de los Estados Unidos de América y lo es más ahora si cabe, de ahí que su boda fuera sinónimo de extravagancia.

Así fue la exuberante boda de Donald Trump

El presidente de USA se casó un 22 de enero de 2005 con Melania Knauss, y lo hizo concretamente en Palm Beach (Florida). La ceremonia como tal tuvo lugar en la iglesia Bethesda-by-the-Sea, y fue un acontecimiento de unas dimensiones mayúsculas.

Se conoce que a la boda asistieron cerca de 450 personas, y algunos de los invitados eran figuras de una presencia increíble en USA. Rostros tales como Bill y Hillary Clinton, o deportistas de élite como Shaquille O'Neal, estuvieron presentes en el enlace.

Pero lo verdaderamente memorable de la boda de Donald Trump y Melania fue la opulencia de la misma; comenzando por el vestido de la mujer del magnate, hablamos de una pieza de Dior que fue hecha a medida para su figura.

En total, el vestido se confeccionó con 90 metros de raso luciendo elaborados bordados, lo que hizo que el coste final se estime en torno a unos 200.000 dólares. Pero si hablamos de lo que siguió a la propia ceremonia de la boda, las cifras se disparan de forma espectacular.

Dejando atrás la iglesia, Trump, Melania y sus invitados se dirigieron a la mansión de Mar-a-Lago, un espacio decorado con oro y que contó con mobiliario lujoso de la más alta categoría imaginable. El salón de baile, en particular, fue un espacio estrella.

Dicha zona contaba con molduras de oro de 24 quilates que servían como el principal elemento decorativo. Se cree que el coste final del espacio fue de más de 32 millones de dólares; hasta la tarta nupcial se describió como 'sin precio' por parte del repostero dada su complejidad (más de 3.000 flores de azúcar).

En general, la boda del magnate estuvo sobradamente a la altura del poderío económico del presidente de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, se trata de una figura cuyas riquezas llegaron mucho antes que su presidencia.