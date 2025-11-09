Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Ni a los 30 ni a los 50: Esta es la etapa más infeliz de la vida según los especialistas

Un estudio de expertos economistas dan con resultados sorprendentes

Una mujer se lamenta poniéndose las manos en la cara.

Una mujer se lamenta poniéndose las manos en la cara. / Unsplash

Ramón Baylos

Una de las mayores preocupaciones que han surgido en los últimos años dentro de nuestra sociedad tiene que ver con cómo esta nos lleva a ansiar un estado de felicidad constante.

Algo que se ha estudiado en muchas investigaciones de carácter sociológico con tal de dictaminar ciertos parámetros sobre cómo afecta esto a la evolución vital de las personas.

En este mismo sentido, un nuevo estudio del científico David G. Blanchflower, compartido por el NBER (Oficina Nacional de Investigación Económica) ha lanzado un buen puñado de llamativas conclusiones al respecto.

Una joven con signos de tristeza.

Una joven con signos de tristeza. / ·

La investigación en cuestión se centra en dictaminar en qué etapa de la vida solemos ser más infelices y los datos no mienten: esta se correspondería con los 47 años de edad.

En este mismo sentido, los expertos aseguran que ese ha sido el punto más bajo de bienestar emocional entre todos los sujetos que han formado parte de la investigación, repartidos entre Europa y Estados Unidos.

No pocas veces la tristeza de un niño es sintoma de que algo no va bien

No pocas veces la tristeza de un niño es sintoma de que algo no va bien / Foto de Ivan Samkov

No obstante, los científicos han querido lanzar un mensaje de esperanza: la curva de infidelidad resultante del estudio contaba con forma de 'U', lo cual nos deja con otra conclusión colateral.

Esto último implica que, después de su punto más bajo, la felicidad de los participantes remontaba en valores durante los años posteriores, volviendo a retomar muy buenos niveles a los 50 años.

Por tanto, los científicos aconsejan que nos preparemos de cara a la década de los 40 por aquello de hacer frente a un posible bajón emocional que ocurriría por causas sociológicas y naturales.

TEMAS

