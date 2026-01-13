Más de 30.000 plazas: el BOE anuncia las oposiciones oficiales de enero 2026

Acaba de salir el último informe del BOE y, junto a él, el anuncio de numerosas plazas para oposiciones que tendrán lugar a lo largo de este mismo mes de enero de 2026, las cuales ofrecerán plazas en distintos cuerpos y entidades del estado.

Comenzando por el cuerpo de la Seguridad Social, donde se ofrecen hasta 1.566 plazas en una convocatoria dividida entre 1.056 plazas de convocatoria libre y 500 por promoción interna. El plazo para presentar una solicitud se abrirá hasta el día 4 de febrero de 2026.

Suguiendo con el Cuerpo General Administrativo, la Secretaría de Estado de Función Pública ofrecerá hasta 2.512 plazas con un plazo que terminará el próximo 22 de enero; momento a partir del cual no se podrán presentar más solicitudes.

El tercer cuerpo mencionado en el BOE para estas oposiciones es del General Auxiliar de la Administración del Estado, donde se han establecido 1.450 plazas de ingreso libre y 2.900 plazas de promoción interna (unas 4.350 en total) con plazo máximo hasta el 4 de febrero.

En cuanto al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil, el BOE ha anunciado un total de 4.306 plazas (1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna). El plazo final para presentar solitudes será el 22 de enero.

El quinto gremio especificado por el BOE en el último informe se corresponde con los Cuerpos de informática, donde se ofrecen 1.030 plazas para técnicos auxiliares y 680 para el cuerpo de Gestión de Sistemas (1.710 plazas en total de ingreso libre) con un plazo que también terminará el 22 de enero.

La última sección está destinada a las oposiciones relacionadas con el ámbito militar. Entre ellas, se especifican tres cuerpos: Ejército de Tierra (3.204 plazas), rmada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas).

Por tanto, el número total de plazas para estas nuevas oposiciones del primer tramo de 2026 asciende a un total de 30.429 plazas, aunque se espera que el BOE anuncie más a lo largo de los próximos meses.