Estos 3 productos básicos son los que más encarecen tus compras este año según la OCU

No es ningún secreto: las compras en supermercados se han encarecido enormemente en los últimos tiempos, también en los artículos más básicos. La OCU ha querido indicar cuáles son los que más han subido sus precios durante todo este año, destacando a tres productos en concreto.

Lo que más encarece tu compra diaria

Se trata de alimentos cotidianos como huevos, café y frutas, que no presentan variaciones visibles pero han sufrido incrementos drásticos por factores como la inflación en materias primas y costes logísticos. Por ejemplo, los huevos han subido hasta un 30% en lo que va de año, los plátanos un 36% y el café molido cerca del 54%.

Estos datos se han proporcionado según los análisis recientes realizados por la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Estos productos forman parte de la cesta básica diaria, y aunque su precio unitario parece modesto, acumulan alzas que pueden llegar a afectar a los presupuestos familiares.

En el mercado actual, el impacto se nota en el gasto medio, donde la cesta completa se ha encarecido un 2,5% en 2025, con productos como frutas y hortalizas liderando con subidas del 8,2%, carnes al 7% y pescados al 3,4%. Plataformas de comparación y supermercados reflejan estos cambios, con cadenas como Aldi mostrando los mayores incrementos en frescos, cercanos al 12%.

La llamada "cheapflación"

El fenómeno de la "cheapflación", donde los productos más asequibles suben más que los premium, sigue en auge, transformando compras rutinarias en un desafío presupuestario, como demuestran datos del INE y estudios independientes. Productos como la carne de vacuno (+17,8% interanual) o el chocolate (+16,1%) ilustran cómo la volatilidad global afecta lo local.

Para quienes llenan la cesta semanalmente, se aconseja comparar supermercados, priorizar marcas blancas y vigilar ofertas reales, consultando los informes de la OCU para maximizar ahorros. Factores como la conservación o el origen regional también influyen en el coste final.

Esta escalada en los precios de la cesta de la compra en España pone de manifiesto cómo pequeños desajustes en la cadena de suministro convierten productos esenciales en un reto económico para miles de hogares, recordándonos la importancia de la vigilancia constante para mitigar su impacto diario.